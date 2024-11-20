 

Приготовьте дома настоящие котлеты по-киевски: оригинальный рецепт

20.11.2024, 9:05, Новости дня
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Ингредиенты

  • Куриное филе – 4 шт.
  • Сливочное масло – 100 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Панировочные сухари – 150 г
  • Мука – 50 г
  • Молоко – 200 мл
  • Растительное масло для жарки – 500 мл
  • Соль, перец – по вкусу

Приготовление

Шаг 1: Подготовка куриного филе

  • Разрежьте каждое куриное филе вдоль пополам, чтобы получилось два тонких куска.
  • Отбейте каждый кусок мяса молоточком до толщины около 0,5 см. Постарайтесь сделать их максимально ровными.
  • Посолите и поперчите мясо с обеих сторон.

    • Шаг 2: Подготовка начинки

  • Нарежьте сливочное масло на небольшие брусочки длиной примерно 5 см и толщиной 1 см.
  • Заверните каждый кусочек масла в пищевую пленку и слегка отбейте молотком, чтобы оно стало плоским.

    • Шаг 3: Формирование котлет

  • Положите подготовленный кусочек масла на середину отбитого куриного филе.
  • Аккуратно заверните края филе так, чтобы полностью закрыть масло внутри. Если нужно, закрепите края зубочистками.

    • Шаг 4: Панировка

  • В одной миске взбейте яйца с молоком.
  • В другой миске насыпьте муку, а в третьей – панировочные сухари.
  • Обваляйте каждую котлету сначала в муке, затем обмакните в яичную смесь и наконец обваляйте в панировке.

    • Шаг 5: Жарка

  • Нагрейте растительное масло в глубокой сковороде или кастрюле до температуры 180°C.
  • Опустите котлеты в горячее масло и обжарьте до золотистой корочки со всех сторон. Это займет около 7-10 минут.
  • Готовые котлеты выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.

    • Подача

    Подавайте котлеты по-киевски горячими с гарниром по вашему выбору. Обычно это картофельное пюре, овощи или салат. Приятного аппетита!


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