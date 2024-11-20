Приготовьте дома настоящие котлеты по-киевски: оригинальный рецепт

Ингредиенты

Куриное филе – 4 шт.

Сливочное масло – 100 г

Яйца – 2 шт.

Панировочные сухари – 150 г

Мука – 50 г

Молоко – 200 мл

Растительное масло для жарки – 500 мл

Соль, перец – по вкусу

Приготовление

Шаг 1: Подготовка куриного филе

Разрежьте каждое куриное филе вдоль пополам, чтобы получилось два тонких куска.

Отбейте каждый кусок мяса молоточком до толщины около 0,5 см. Постарайтесь сделать их максимально ровными.

Посолите и поперчите мясо с обеих сторон.

Шаг 2: Подготовка начинки

Нарежьте сливочное масло на небольшие брусочки длиной примерно 5 см и толщиной 1 см.

Заверните каждый кусочек масла в пищевую пленку и слегка отбейте молотком, чтобы оно стало плоским.

Шаг 3: Формирование котлет

Положите подготовленный кусочек масла на середину отбитого куриного филе.

Аккуратно заверните края филе так, чтобы полностью закрыть масло внутри. Если нужно, закрепите края зубочистками.

Шаг 4: Панировка

В одной миске взбейте яйца с молоком.

В другой миске насыпьте муку, а в третьей – панировочные сухари.

Обваляйте каждую котлету сначала в муке, затем обмакните в яичную смесь и наконец обваляйте в панировке.

Шаг 5: Жарка

Нагрейте растительное масло в глубокой сковороде или кастрюле до температуры 180°C.

Опустите котлеты в горячее масло и обжарьте до золотистой корочки со всех сторон. Это займет около 7-10 минут.

Готовые котлеты выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.

Подача

Подавайте котлеты по-киевски горячими с гарниром по вашему выбору. Обычно это картофельное пюре, овощи или салат. Приятного аппетита!