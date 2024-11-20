В России начато серийное производство мобильных убежищ от ядерного взрыва

В РФ приступили к серийному производству мобильных убежищ модульного типа “КУБ-М”, которые можно использовать для защиты людей от различных угроз, включая световое излучение ядерного взрыва и радиоактивное загрязнение местности, передает РИА Новости.

“В Российской Федерации стартовало серийное производство инновационного модульного защитного сооружения “КУБ-М”. Производственный процесс развернулся в городе Дзержинске, расположенном в Нижегородской области”, – говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.

Новость о на сайте ВНИИ ГОЧС о начале серийного производства мобильных убежищ от ядерного взрыва была опубликована 18 ноября. В ней приводится следующее описание данного изделия: “Мобильное убежище – это многофункциональное сооружение, которое обеспечивает защиту людей от различных угроз, включая природные бедствия и техногенные происшествия. В стандартной комплектации укрытие состоит из двух модулей: помещения для укрываемых на 54 человека и технического блока. При необходимости, вместимость защитного сооружения можно увеличить с помощью дополнительных модулей”. Отмечается также, что “запуск серийного производства поддерживается на уровне государства”.