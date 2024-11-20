 

В России начато серийное производство мобильных убежищ от ядерного взрыва

20.11.2024, 4:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В РФ приступили к серийному производству мобильных убежищ модульного типа “КУБ-М”, которые можно использовать для защиты людей от различных угроз, включая световое излучение ядерного взрыва и радиоактивное загрязнение местности, передает РИА Новости.

“В Российской Федерации стартовало серийное производство инновационного модульного защитного сооружения “КУБ-М”. Производственный процесс развернулся в городе Дзержинске, расположенном в Нижегородской области”, – говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.

Новость о на сайте ВНИИ ГОЧС о начале серийного производства мобильных убежищ от ядерного взрыва была опубликована 18 ноября. В ней приводится следующее описание данного изделия: “Мобильное убежище – это многофункциональное сооружение, которое обеспечивает защиту людей от различных угроз, включая природные бедствия и техногенные происшествия. В стандартной комплектации укрытие состоит из двух модулей: помещения для укрываемых на 54 человека и технического блока. При необходимости, вместимость защитного сооружения можно увеличить с помощью дополнительных модулей”. Отмечается также, что “запуск серийного производства поддерживается на уровне государства”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.11 / Рецепт завтрака на скорую руку: омлет с овощами и сыром

20.11 / Глава полиции Берлина – “В городе есть районы, опасные для евреев и представителей ЛГБТ+”

20.11 / Трамп предложил на пост министра торговли своего друга, еврейского миллиардера и инвестора

19.11 / Генпрокуратура Украины – жертвами агрессии РФ стали 592 ребенка. Трое погибших в Сумской области

19.11 / Путин подписал ядерную доктрину, позволяющую нанести по Украине ядерный удар

19.11 / США и Великобритания ввели санкции против ряда высокопоставленных активистов ХАМАСа

19.11 / Почему Алибасов так и не появился на церемонии прощания с Левкиным из группы “На-На”

19.11 / Андерс Брейвик (неонацист и сторонник Путина), убивший 77 человек, пришел в суд с выбритой буквой Z

19.11 / Украина впервые задействовала американскую баллистическую ракету для удара по российской территории

19.11 / В Балтийском море повреждены два оптических кабеля, предполагается, что это диверсия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика