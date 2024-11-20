 

Рецепт завтрака на скорую руку: омлет с овощами и сыром

20.11.2024, 4:05, Новости дня
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Омлет с овощами и сыром

Ингредиенты

  • Яйца — 2-3 шт.
  • Молоко — 2-3 ст.л.
  • Сыр — 50 г
  • Помидоры черри — 4-5 шт.
  • Шпинат — горсть
  • Соль, перец — по вкусу
  • Оливковое масло — 1 ст.л.

Приготовление

  • Подготовка продуктов: Нарежьте помидоры черри пополам, сыр натрите на крупной терке, шпинат промойте и обсушите.
  • Яичная смесь: В миске взбейте яйца с молоком, солью и перцем.
  • Жарим омлет: Разогрейте сковороду с оливковым маслом. Вылейте яичную смесь на сковороду и равномерно распределите ее по поверхности.
  • Добавляем овощи и сыр: Как только омлет начнет схватываться, выложите на него помидоры черри, шпинат и посыпьте тертым сыром. Накройте сковороду крышкой и готовьте еще 2-3 минуты, пока сыр не расплавится.
  • Подача: Аккуратно переложите готовый омлет на тарелку и подавайте горячим.

    • Такой завтрак готовится быстро, содержит много белка и витаминов, а также оставляет приятное ощущение сытости на долгое время.

    Приятного аппетита!


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