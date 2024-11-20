Рецепт завтрака на скорую руку: омлет с овощами и сыром

Подготовка продуктов: Нарежьте помидоры черри пополам, сыр натрите на крупной терке, шпинат промойте и обсушите.
Яичная смесь: В миске взбейте яйца с молоком, солью и перцем.
Жарим омлет: Разогрейте сковороду с оливковым маслом. Вылейте яичную смесь на сковороду и равномерно распределите ее по поверхности.
Добавляем овощи и сыр: Как только омлет начнет схватываться, выложите на него помидоры черри, шпинат и посыпьте тертым сыром. Накройте сковороду крышкой и готовьте еще 2-3 минуты, пока сыр не расплавится.
Подача: Аккуратно переложите готовый омлет на тарелку и подавайте горячим.
Такой завтрак готовится быстро, содержит много белка и витаминов, а также оставляет приятное ощущение сытости на долгое время.