Рецепт завтрака на скорую руку: омлет с овощами и сыром

Омлет с овощами и сыром

Ингредиенты

Яйца — 2-3 шт.

Молоко — 2-3 ст.л.

Сыр — 50 г

Помидоры черри — 4-5 шт.

Шпинат — горсть

Соль, перец — по вкусу

Оливковое масло — 1 ст.л.

Приготовление

Подготовка продуктов: Нарежьте помидоры черри пополам, сыр натрите на крупной терке, шпинат промойте и обсушите.

Яичная смесь: В миске взбейте яйца с молоком, солью и перцем.

Жарим омлет: Разогрейте сковороду с оливковым маслом. Вылейте яичную смесь на сковороду и равномерно распределите ее по поверхности.

Добавляем овощи и сыр: Как только омлет начнет схватываться, выложите на него помидоры черри, шпинат и посыпьте тертым сыром. Накройте сковороду крышкой и готовьте еще 2-3 минуты, пока сыр не расплавится.

Подача: Аккуратно переложите готовый омлет на тарелку и подавайте горячим.

Такой завтрак готовится быстро, содержит много белка и витаминов, а также оставляет приятное ощущение сытости на долгое время.

Приятного аппетита!