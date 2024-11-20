 

Рупор кремлевской пропаганды: Поймали убийц капитана 1-го ранга Транковскоо

20.11.2024, 2:40, Разное
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Поймали убийц капитана 1-го ранга Транковскоо

ФСБ задержала жителей Крыма, подорвавших машину капитана ВМФ Транковского

ФСБ сообщила о задержании предполагаемых исполнителей убийства начальника штаба — первого заместителя командира Азовского военно-морского района Черноморского флота России капитана 1-го ранга Валерия Транковского в Севастополе. По данным спецслужбы, двое граждан России по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) подорвали автомобиль военнослужащего. Фигуранты дела дали признательные показания, они заключены под стражу.

Первая задержанная — жительница Севастополя 1986 года рождения. Она наблюдала за офицером по заданию украинских спецслужб. Второй фигурант — житель Ялты 1977 года рождения. Утверждается, что он собрал самодельное взрывное устройство (СВУ), детали для которого ему передали украинские кураторы через тайники, потом установил его под днище машины и дистанционно подорвал. ФСБ во время обыска нашла в его гараже еще одно СВУ с массой взрывчатого вещества 1,2 кг в тротиловом эквиваленте.

По версии ФСБ, теракт был спланирован и организован начальником пятого управления департамента контрразведки СБУ полковником Юрием Мурилёвым под руководством зампредседателя СБУ генерал-майора Александра Поклада.

ФСБ показала кадры допроса обоих фигурантов, их лиц не видно. Мужчина сказал, что был завербовал сотрудниками СБУ летом 2023 года для «ликвидации высокопоставленного военнослужащего» в Севастополе. Он заявил, что заложил СВУ в ночь с 12 на 13 ноября. Женщина рассказала, что получила от «куратора» фотографию и номер машины, после чего начала вести на ней слежку.

Внедорожник Валерия Транковского был взорван на улице Тараса Шевченко в Севастополе утром 13 ноября. СКР возбудил дело по п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 1 ст. 222.1 (теракт и незаконный оборот взрывчатых веществ) УК РФ. Расследование взял на контроль центральный аппарат СКР. В украинских СМИ теракт назвали спецоперацией СБУ. 18 ноября состоялось прощание с господином Транковским.

https://www.kommersant.ru/doc/7311462 – цинк

Источник: Colonel Cassad


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