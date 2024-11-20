Мнение: Корни русского хамства

Поговорим о русском хамстве. Это популярное обвинение нашего народа в литературе, русские люди сами любят представлять себя нахрапистыми, грубыми и наглыми людьми. В самом нашем народе такая манера общения обычно интерпретируется как «прямота» и «дерзость», даже смелость. Мы, мол, любим говорить «напрямик», нелицеприятно, без «экивоков». Откуда повелось такое представление? По всей видимости, главная причина – отсутствие традиции «горизонтального» общения, на равных. Все-таки российское общество всегда было очень вертикальным, русское общение это или разговор с начальством, или с подчиненными, с «высшими» или с «низшими».

Более тридцати лет назад известный русский писатель Сергей Довлатов сформулировал: «Хамство есть не что иное, как грубость, наглость, нахальство, вместе взятые, но при этом — умноженные на безнаказанность». Наш знаменитый автор сам служил срочную охранником на зоне, охранял зеков, то есть набрался ценного опыта неравноправного общения зеков и охранников, когда у одного в руках оружие и все права, а другой – в клетке, без оружия и полностью бесправен. Поэтому Довлатов сразу же вычленил ключевую черту русского взаимодействия – наличие или отсутствие безнаказанности. (продолжение следует)

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