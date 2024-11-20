 

Мнение: Корни русского хамства

20.11.2024, 2:10, Разное
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Поговорим о русском хамстве. Это популярное обвинение нашего народа в литературе, русские люди сами любят представлять себя нахрапистыми, грубыми и наглыми людьми. В самом нашем народе такая манера общения обычно интерпретируется как «прямота» и «дерзость», даже смелость. Мы, мол, любим говорить «напрямик», нелицеприятно, без «экивоков». Откуда повелось такое представление? По всей видимости, главная причина – отсутствие традиции «горизонтального» общения, на равных. Все-таки российское общество всегда было очень вертикальным, русское общение это или разговор с начальством, или с подчиненными, с «высшими» или с «низшими».
Более тридцати лет назад известный русский писатель Сергей Довлатов сформулировал: «Хамство есть не что иное, как грубость, наглость, нахальство, вместе взятые, но при этом — умноженные на безнаказанность». Наш знаменитый автор сам служил срочную охранником на зоне, охранял зеков, то есть набрался ценного опыта неравноправного общения зеков и охранников, когда у одного в руках оружие и все права, а другой – в клетке, без оружия и полностью бесправен. Поэтому Довлатов сразу же вычленил ключевую черту русского взаимодействия – наличие или отсутствие безнаказанности. (продолжение следует)

А всё это социально-психологическое эссе целиком – как обычно, на моем Бусти! Подписывайтесь, друзья. Вот ссылка: https://boosty.to/sapojnik

Источник: Размышления вольного социолога


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