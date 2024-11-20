 

Мнение «аналитика»: О страшной-престрашной угрозе… Мы все умрём?

20.11.2024, 1:40, Разное
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Тут один человек на букву «М» опять разбушевался…

Начал грозить сложным ребусом — два «дабл-ю» и три «ай» друг за другом. От которого, вполне вероятно, может «уйти из жизни… один старик, забрав с собой значительную часть человечества». Страшно, аж жуть!

Но тут в дело вмешался российский Минздрав.

По его данным, за неделю с 11 по 17 ноября в России было выявлено 25,4 тыс. случаев коронавируса. Это на 20% больше по сравнению с предыдущей неделей. Число госпитализаций выросло на 19,5%: в стационар отправились 2363 пациента. За семь дней от COVID-19 скончались 46 человек, тогда как неделей ранее было 45 умерших. «В России началась сезонная заболеваемость COVID-19», — резюмировал специалист Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Рутина… Ещё сравнительно недавно, четыре года назад подобные известия вызывали панику у бабушек и зуд у чиновников, грозивших (и грезивших) карантинами да локдаунами. Теперь это даже не попадает в топовые заголовки новостей. И чихать все хотели на #коронавирус.

Как, собственно, и очередные Телеграм-угрозы зампреда Совбеза Дмитрия Медведева. «Использование ракет [Североатлантического] альянса подобным образом (для ударов «вглубь России» — А.Н.) теперь можно квалифицировать как нападение стран блока на Россию. В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились. И это уже WWIII», — предупредил он во вторник.

Но кого это «грозное предупреждение» напугало?

И кого остановило от тех самых «ударов вглубь»?

Хоть кто-то его даже не воспринял всерьёз, а хотя бы заметил?

Рутина… Сезонное обострение…

Может, пора завязывать?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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