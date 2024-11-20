Трамп предложил на пост министра торговли своего друга, еврейского миллиардера и инвестора

Избранный президент США Дональд Трамп предложил назначить миллиардера и инвестора Говарда Латника на пост министра торговли. “Я рад объявить, что Говард Латник, председатель совета директоров и генеральный директор инвестиционной компании Cantor Fitzgerald, присоединится к моей администрации в качестве министра торговли США”, – говорится в заявлении, опубликованном переходной командой Трампа.

63-летний Говард Латник входит в ближайшее окружение Трампа, их связывает многолетняя дружба. Латник участвовал в сборе средств на избирательную кампанию Трампа, а с августа он является сопредседателем переходной команды. По информации в американских СМИ, сейчас миллиардер и инвестор большую часть своего времени проводит в Мар-а-Лаго, в загородной частной резиденции Трампа.

В октябре Латник вместе с Трампом ездил на могилу любавичского ребе Менахема-Мендела Шнеерсона. После этой поездки раввины ХАБАДа заявили, что президентскую гонку Трамп выиграл благодаря паломничеству.

Говард Латник поддерживает благотворительные и добровольческие организации в Израиле, в том числе службу скорой помощи “Ихуд Ацала” и программу Birthright, организующей для молодых людей из еврейской общины ознакомительные поездки в Израиль.

CNN отмечает, что на этот пост министра торговли также претендовали Роберт Лайтхайзер и Линда Макмэхон. В последний момент они были, что Трамп остановился на кандидатуре Латника.