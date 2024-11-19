Рупор кремлевской пропаганды: Коротко по Абхазии

Коротко по Абхазии

1. В Абхазии президент Бжания с третьего раза уже в отставку. До этого 2 раза уходил и 2 раза отменял свой уход. Отставку утвердил парламент.

2. Исполнять обязанности президента будет действующий вице-президент. Оппозиция сначала отказывалась, а потом согласилась, после намеков из Москвы. Тем не менее административный квартал в столице пока не разблокирован.

3. В Абхазии пройдут досрочные выборы президента. Ушедший в оставку президент собирается учавстовать и снова стать президентом. Если сохранит поддержку Москвы, то вполне может вернуться к власти после выборов.

4. Большинство участников местного балагана являются гражданами России и прямо или косвенно зависят от российского финансирования Абхазии. Разумеется, если бы Москва хотела форсировать присоединение Абхазии к России, она могла бы форсировать этот процесс, но такого желания Москва явно не изъявляет, в том числе и в контексте работы по нейтрализации Грузии, которая пытается вырваться из под внешнего контура управления.

5. Москва скорее поддерживает ушедшего в отставку президента, учитывая, что среди оппозиции есть персонажи связанные с Турцией. В частности, президенту Бжании прислали приглашение на парад Победы 9 мая 2025 года. То есть ждут.

6. Закон о российских инвестициях в Абхазию, включая строительство нового аэропорта в Сухуме естественным образом зависнет до выборов президента. Здесь сталкиваются интересы российского крупного капитала и местных баронов.

7. Сама ситуация бузы местных кланов в условиях, когда республика полностью зависит от российской дипломатической и военной защиты, а также российской финансовой помощи – вызывают в лучшем случае недоумение, потому что выбор у Абхазии простой – либо Россия, либо Грузия. Для обычных абхазов выбор как бы очевиден.

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