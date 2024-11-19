 

Мнение: Коммунисты, вперед!

19.11.2024, 22:50, Разное
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Я вот всё думаю – как странно, что Комми никак не отреагировали на бомбежку и последующее разрушение Днепрогэса! Ведь Днепрогэс – это фактически символ Первых пятилеток, мы его все видели в учебниках по истории СССР. Был зримый символ, покруче, чем все “памятники Ильичу” вместе взятые. И вот его – просто взорвать, снести напрочь. Не было ли в этом глумления над светлой памятью подвига первых пятилеток? Получается – нафига советские его возводили (по проекту из США, добавим шепотом). Надрывались, строили плотину практически вручную. А если нынешние еще и Магнитку так взорвут? Или Уралмаш? Тоже “нормально”?

У КПРФ был случай хоть как-то показать собственное лицо, запомниться, продемострировать, что они не статисты в РФ-кукольном политтеатре Карабаса-Барабаса. Но нет, конечно – засунули языки в привычное место.

Заодно понятно, чего стоят все рыдания над трупом СССР, “мы тебя никогда не забудем”, призывы “давайте чтить нашу историю!” и все такого рода крокодиловы слёзы, пышным цветом расцветшие в нашей стране агрессивного ханжества.

Источник: Размышления вольного социолога


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