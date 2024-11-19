Рецепты домашнего шампуня для разных типов волос

В продаже можно встретить большое разнообразие шампуней. Но лучше приготовить это уходовое средство своими руками. В этом случае вы будете уверены в натуральности и безвредности состава. Вы также сможете подбирать ингредиенты таким образом, чтобы они помогали вам решать ваши проблемы с состоянием шевелюры. Мы приведем рецепты домашнего шампуня для разных типов волос.

Преимущества домашнего средства

Домашние шампуни имеют немало преимуществ по сравнению со средствами для мытья волос из магазина. Они состоят из недорогих натуральных ингредиентов, которые нежно воздействуют на волосы, не пересушивая их. Они более мягкие для кожи головы и редко вызывают аллергические реакции.

Вы можете адаптировать состав шампуня под свой тип волос. У вас есть возможность менять ингредиенты и их соотношение в зависимости от конкретных проблем с прядями.

Что должно быть в составе

Домашний шампунь должен включать в себя следующие составляющие:

жидкую основу; очищающее средство; эфирные масла.

Каждый ингредиент оказывает свое действие на волосы.

Жидкая основа

Шампунь должен содержать жидкую основу. Это может быть вода, травяной настой и даже кокосовое молоко. Основа необходима, чтобы шампунь образовывал пену и хорошо мылился.

Очищающее средство

В фабричных шампунях в качестве очищающих средств используются поверхностно-активные вещества. Вы можете заменить их натуральными ингредиентами, такими как мыльные орехи или корень юкки. Также можно использовать жидкое кастильское мыло.

Очищающие средства нужны для удаления с волос пыли, грязи, жира и остатков средств для укладки.

Эфирные масла

В состав домашнего шампуня следует добавить эфирные масла. Они не только придают средству приятный аромат, но также увлажняют и питают волосы.

С медом: для сухих волос

Этот домашний шампунь подойдет обладательницам сухого типа волос. Он содержит такие питательные ингредиенты, как сырой мед и кокосовое молоко. Кроме этого в его состав входит масло сладкого миндаля и гель алоэ вера, которые отшелушивают чешуйки и предотвращают появление перхоти. Лимонная кислота делает pH шампуня более сбалансированным.

Вам потребуется:

дистиллированная вода – 1 чашка; кокосовое молоко и гель алоэ вера – по четверти чашки; мед, глицерин, масло жожоба и лимонная кислота – по столовой ложке; эфирное масло (иланг-иланга, лаванды или розмарина) – по 10-15 капель.

Налейте в кастрюлю дистиллированную воду. Пока она греется, смешайте в отдельной миске масло жожоба и эфиры растений. Когда вода станет горячей, но не кипящей, снимите кастрюлю с плиты.

Добавьте в горячую воду кокосовое молоко, мед, глицерин, алоэ вера и смесь масел. Тщательно перемешайте все ингредиенты.

В отдельной небольшой миске или чашке смешайте лимонную кислоту с малым количеством теплой воды. Постепенно подливайте эту смесь в общую массу, перемешивая после каждого добавления.

Остудите шампунь до комнатной температуры. Перелейте его в емкость с крышкой для хранения. Перед каждым мытьем волос встряхивайте шампунь.

Масло чайного дерева и кастильское мыло: для жирных волос

Этот шампунь поможет избавиться от чрезмерной жирности волос. Слишком частое мытье может активировать работу сальных желез. Этот шампунь хорошо очищает и избавит вас от необходимости часто мыть голову. Кроме этого он содержит масло чайного дерева, которое препятствует образованию перхоти на жирной шевелюре.

Вам понадобится:

жидкое кастильское мыло и растительный глицерин – по половине стакана; кокосовое молоко – четверть стакана; масло чайного дерева – 10 капель; эфирные масла жожоба, виноградных косточек или миндаля – пара чайных ложек.

Все ингредиенты налейте в бутылку. Энергично встряхивайте емкость до тех пор, пока они не перемешаются. Закройте бутылку пробкой и поместите в холодильник. Этот шампунь нельзя долго хранить, его нужно использовать в течение 3-4 дней.

На рисовой воде: для роста прядей

Рисовая вода укрепляет волосы и ускоряет их рост. Вы можете приготовить шампунь на ее основе.

Вам понадобится:

рисовая вода – пара столовых ложек; масло ши и жидкое кастильское мыло – по четверти стакана; эмульгирующий воск – 6 столовых ложек.

Подготовьте также формочки для мыла.

Вы можете заменить рисовую воду двумя чайными ложками белой рисовой муки.

Растопите на водяной бане масло ши и эмульгирующий воск. Дайте смеси остыть. Затем добавьте рисовую воду (или рисовую муку) и жидкое кастильское мыло. Перемешивайте массу до загустения. Перелейте смесь в формочки для мыла и дайте ей застыть в холодильнике.

С яблочным уксусом: для очищения

На волосах часто скапливается не только пыль и грязь, но также секрет сальных желез и остатки уходовых продуктов. Их не всегда удается удалить с помощью фабричного шампуня.

Попробуйте домашний шампунь на основе яблочного уксуса. Он обладает мощными очищающими свойствами и тщательно удаляет загрязнения любого происхождения. В этом рецепте он сочетается с мыльными орешками – плодами дерева сапиндус. При контакте с теплой водой они выделяют природное моющее средство.

Подготовьте следующие продукты:

яблочный уксус – три четверти стакана; мыльные орешки – 7 штук; водопроводная вода – 3,5 стакана; эфирное масло на ваш выбор – 10 капель.

Положите мыльные орехи в маленький мешочек из муслина. Если у вас его нет, то поместите их в марлю и завяжите веревкой.

Положите мешочек с мыльными орехами в кастрюлю. Налейте в нее воду, поставьте на плиту и доведите до кипения. Варите под крышкой еще полчаса на очень слабом огне.

Остудите мыльные орехи в мешочке. Отожмите, чтобы они выделили пену. Соберите ее в отдельную емкость. Промойте мешочек холодной водой и еще раз отожмите пену.

Смешайте пену с яблочным уксусом и эфирным маслом. Перелейте часть шампуня в пульверизатор. Используйте его в ближайшее время.

Оставшуюся часть средства перелейте во флакон или бутыль с крышкой и поставьте в холодильник.

С морской солью: для объема

Если у вас тонкие волосы, но вы хотите получить пышную шевелюру после мытья, то приготовьте твердый шампунь с морской солью. Она увеличивает объем волос.

Вам понадобится:

мелкая морская соль – столовая ложка; кокосульфат натрия – 3 столовые ложки; лаурилсульфат натрия и кукурузный крахмал – по 2 столовые ложки; какао-масло, нарезанное кусочками, – 2,5 столовой ложки; эфирное масло лимона – 20 капель; эфирное масло жасмина – 10 капель.

Вам также потребуются формочки для мыла и герметичный контейнер для хранения.

Положите масло-какао, нарезанное на кусочки, в миску, которую можно использовать для СВЧ-печи. Растапливайте его в микроволновке по 15 секунд, постоянно помешивая.

В отдельной миске смешайте все остальные ингредиенты. Эту работу лучше выполнять в маске или респираторе, чтобы не вдыхать поверхностно-активные вещества.

Добавьте в общую массу растопленное масло-какао. Тщательно перемешайте. У вас должна получиться масса, напоминающая по консистенции мокрый песок, которая легко скатывается в шар.

Выложите смесь в формочки и оставьте застывать в холодильнике на 2-3 часа. Переложите кусочки твердого шампуня в герметичный контейнер. Их можно хранить 3 месяца.

При использовании намочите волосы и разотрите твердый шампунь между ладонями. Когда появится пена, нанесите ее на шевелюру и мойте голову обычным способом.