Мнение: Как блогеры будут улучшать демографию в России

В Госдуме намерены поддержать блогеров, пропагандирующих традиционные ценности — семейные, прежде всего.

Теоретически, идея правильная. Мы вымираем: рождаемость в России примерно 1,3 ребёнка на женщину, тогда как в норме она должна быть 2,1 или выше.

Единственная причина низкой рождаемости — нежелание граждан рожать. В головах у граждан укоренён целый набор деструктивных предрассудков, ноги у которых растут из социальных революций 20-го века. К примеру, начисто обесценена роль семьи. Доходит до нелепости: от государства всерьёз требуют, чтобы жёны были полностью независимы от мужей, а мужья — от жён, то есть чтобы каждая из сторон имела все права, включая право на развод без материальных потерь, но не имела при этом никаких обязательств перед супругом. Понятно, что такой «брак без обязательств» получается непрочным и демографически унылым.

Как верно указывает Виктор Мараховский, нагляднее всего процесс разрушения института семьи государством можно наблюдать на примере американских негров. Несколько десятилетий назад власти США установили щедрые пособия для одиноких матерей, создав тем самым конкуренцию обычным чернокожим парням. Негритянки начали рассуждать примерно так: «я могу остаться со своим Тайроном, работать над нашими отношениями, вкладываться в укрепление семьи, или я могу уйти от своего глупого Тайрона к богатому дяде Сэму, который будет каждый месяц отстёгивать мне деньги, не требуя от меня ничего взамен». Разумеется, в том же ключе думали не только негритянки, но и белые молодые мамы, однако, как показала статистика, именно негритянки решение «уйти от мужа к дяде Сэму» принимали массово. Настолько массово, что типичный молодой негр в США растёт без отца, за что его в американском интернете и высмеивают.

Так вот, если мы хотим решить нашу демографическую проблему, то есть если мы хотим остановить вымирание, нам нужно заменить предрассудки в головах граждан с деструктивных на здоровые. В этом, действительно, могли бы помочь блогеры, так как именно через блоги сейчас формируется значимая доля общественного мнения.

Проблемы тут вот в чём.

Во-первых, нет внятной методички с тезисами, которые надо пропагандировать. Оно в принципе и понятно: так как нашей целью является замена закоренелых предрассудков общества, новые ценности будут являться для людей со старыми предрассудками кощунством. Простите, что не даю конкретных примеров подлежащих высмеиванию глупостей: эта тема слишком жестка и горяча даже для блога, тем более для выступления депутатов в Госдуме. Если представитель власти рискнёт назвать вещи своими именами, наша гнилая общественность дружно бросится его травить.

Во-вторых, депутаты традиционно зажали бюджеты на пропаганду — блогеров хотят привлечь к тяжёлому и неблагодарному труду за «спасибо» и похлопывание по плечу. Цитирую (ссылка):

Планируем приглашать таких блогеров на большие общероссийские мероприятия, международные форумы и телевидение. Блогеры обычно варятся внутри своей устоявшейся аудитории, поэтому выход на новую аудиторию для них будет большим плюсом. Со своей стороны мы очень заинтересованы в продвижении лидеров общественного мнения, которые не только умеют заинтересовать людей, но и поддерживают политику государства в сфере защиты традиционных ценностей.

Перевожу с корпоративного на русский язык:

Планируем просить блогеров бесплатно рекламировать наши большие общероссийские мероприятия, наши международные форумы и наши телепередачи. Взамен не собираемся им давать ничего.

Я уверен, что конкретно эта попытка улучшить демографию при помощи блогеров закончится или просто пшиком, так как блогеры не захотят бесплатно рекламировать депутатов, или созданием очередного лубочного шизопатриотического проекта, сделанного непрофессионально и без души.

В целом, однако, идеологический фронт движется в верном направлении: недавно, к примеру, в России запретили пропаганду чайлдфри, что значительно изменит расклад сил в Рунете.

Пока государство ещё даже не понимает, в каком направлении копать. Это ясно хотя бы из термина «материнский капитал», само название которого противоречит его идее. Однако на первом этапе лобовые запреты тоже могут сделать многое.

С чайлдфри потихоньку начали разбираться, уже хорошо. Теперь можно подумать и о других запретах: например, о запрете снимать в рекламных роликах семьи, в которых меньше четырёх-пяти детей. Пропагандировать нужные идеи тяжело, а запрещать деструктивные идеи гораздо проще. Поэтому на первых порах — то есть пока у нас есть, что запрещать — эффективнее сосредоточиться именно на этом, на простом.