 

Тест для внимательных: угадайте реплики героев советских фильмов по кадрам

19.11.2024, 21:25, Новости дня
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Мы собрали кадры из культовых фильмов, в которых звучат известные фразы, ставшие практически крылатыми. Ваша задача — угадать, какая именно цитата произносится в каждом из представленных фрагментов.

Готовы проверить свои силы? Сможете ли вы вспомнить все цитаты и отгадать их? Давайте выясним это.

1. Какой знаменитой цитатой завершается телефонный разговор в фильме “Берегись автомобиля”?

А) “Твой дом — тюрма!”

Б) “Ты посмотри на себя, ведь ты же… идиот!”

В) “Эта нога — у того, у кого надо нога”

2. “Бриллиантовую руку” узнать можно издалека. Что на этом кадре Лелик говорит Геше Козодоеву?

А) “Буду бить аккуратно, но сильно”

Б) “Дитям — мороженое, его бабе — цветы. Смотры, нэ пэрэпутай!”

В) “Как говорит наш любимый шеф, нет такого мужа, который хоть на час бы не мечтал стать холостяком”

3. А это “Афоня”. Узнаете цитату по кадру?

А) “Совести-то у меня во! С прицепом! А времени нету”

Б) “Фантомас я, Фантомас!”

В) “Титька тараканья!”

4. Переходим к фильму “Иван Васильевич меняет профессию”. Что на этом кадре говорит царь?

А) “Ты почто боярыню обидел, смерд?”

Б) “Ах ты, бродяга, смертный прыщ!”

В) “Чего ж тебе еще надо, собака?”

5. А это “Кавказская пленница”. В чем врачи пытаются убедить Шурика?

А) “Ясно, делириум тременс”

Б) “Важно вылечить, важно вернуть обществу полноценного человека”

В) “Мы вас вылечим. Алкоголики — это наш профиль”

Правильные ответы:

1. — В)

2. — А)

3. — А)

4. — В)

5. — А)


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