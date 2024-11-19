Тест для внимательных: угадайте реплики героев советских фильмов по кадрам
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Мы собрали кадры из культовых фильмов, в которых звучат известные фразы, ставшие практически крылатыми. Ваша задача — угадать, какая именно цитата произносится в каждом из представленных фрагментов.
Готовы проверить свои силы? Сможете ли вы вспомнить все цитаты и отгадать их? Давайте выясним это.
1. Какой знаменитой цитатой завершается телефонный разговор в фильме “Берегись автомобиля”?
А) “Твой дом — тюрма!”
Б) “Ты посмотри на себя, ведь ты же… идиот!”
В) “Эта нога — у того, у кого надо нога”
2. “Бриллиантовую руку” узнать можно издалека. Что на этом кадре Лелик говорит Геше Козодоеву?
А) “Буду бить аккуратно, но сильно”
Б) “Дитям — мороженое, его бабе — цветы. Смотры, нэ пэрэпутай!”
В) “Как говорит наш любимый шеф, нет такого мужа, который хоть на час бы не мечтал стать холостяком”
3. А это “Афоня”. Узнаете цитату по кадру?
А) “Совести-то у меня во! С прицепом! А времени нету”
Б) “Фантомас я, Фантомас!”
В) “Титька тараканья!”
4. Переходим к фильму “Иван Васильевич меняет профессию”. Что на этом кадре говорит царь?
А) “Ты почто боярыню обидел, смерд?”
Б) “Ах ты, бродяга, смертный прыщ!”
В) “Чего ж тебе еще надо, собака?”
5. А это “Кавказская пленница”. В чем врачи пытаются убедить Шурика?
А) “Ясно, делириум тременс”
Б) “Важно вылечить, важно вернуть обществу полноценного человека”
В) “Мы вас вылечим. Алкоголики — это наш профиль”
Правильные ответы:
1. — В)
2. — А)
3. — А)
4. — В)
5. — А)
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