Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1000-й день войны

Министерство обороны РФ 19 ноября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 1000-й день, называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более трех месяцев, минобороны РФ в своем отчете по “СВО” эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и “новым территориям РФ” (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ по “СВО” на территории Украины утверждается: “Подразделениями группировки войск “Север” на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 13-й бригады нацгвардии и 5 пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое и Избицкое Харьковской области. Отражены две контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 122-мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 28-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Загрызово и Кругляковка Харьковской области. Отражены три контратаки подразделений ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, четыре автомобиля, 122-мм самоходную артиллерийскую установку “Гвоздика”, 105-мм гаубицу М101 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы “Анклав-Н”. Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям 24-й, 33-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Янтарное, Антоновка, Дачное, Успеновка и Курахово Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы ВСУ. Потери противника составили до 550 военнослужащих, танк, три бронетранспортера М113 производства США, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка “Krab” польского производства, две 122-мм гаубицы Д-30 и четыре 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы “Нота”. Подразделения группировки войск “Центр” в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Новоселидовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 53-й, 100-й, 117-й механизированных бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 12-й и 14-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Леонидовка, Белицкое, Дзержинск, Миролюбовка, Гродовка и Новоэкономическое Донецкой Народной Республики. Отражено шесть контратак штурмовых групп противника. ВСУ потеряли более 310 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и 100-мм противотанковую пушку “Рапира”. Подразделения группировки войск “Восток” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 101-й, 110-й, 120-й, 123-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Новоселка, Макаровка, Улаклы, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отражена контратака подразделения ВСУ. Потери противника составили до 140 военнослужащих, танк “Leopard” производства ФРГ, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, две 155-мм гаубицы М198 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Подразделениями группировки войск “Днепр” нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 118-й механизированных бригад ВСУ и 3-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, одиннадцать автомобилей, 152-мм орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы “Анклав-Н”. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты пять баллистических ракет, четыре управляемые авиационные бомбы “Hammer” производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 85 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 36259 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19386 танков и других боевых бронированных машин, 1490 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18181 орудие полевой артиллерии и минометов, 28525 единиц специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми около 77140 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).