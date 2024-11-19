Ученые раскрыли происхождение магнитных полей черных дыр

Исследование ученых Института Флэтайрон показало, что источником магнитных полей черных дыр являются коллапсирующие материнские звезды. При их взрыве звезда оставляет ядро — протонейтронную звезду, которая передаёт свои магнитные линии окружающему аккреционному диску.

Во время коллапса протонейтронной звезды аккреционный диск сохраняет магнитные линии и передает их формирующейся черной дыре. Эти магнитные поля способствуют образованию мощных джетов и гамма-всплесков.

Ключевым фактором в сохранении магнитных полей является аккреционный диск протонейтронных звезд. Его быстрое формирование не дает магнитным линиям исчезнуть. Ранние исследования не учитывали его важность в сохранении и передаче магнетизма черным дырам.