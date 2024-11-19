Мнение: Раскулачивание британских фермеров, бегство капиталов из Британии и «Всем стоять на Занзибаре»

1. «Остановите лейбористский геноцид села», – гласит лозунг протестующих британских фермеров, которых собираются раскулачивать левацкие власти страны. На сегодня в Лондоне намечен 40-тысячный митинг фермеров (ссылка 1, ссылка 2), возмущённых намерением правящей Лейбористской партии ввести налог в 20% на наследование сельхозугодий стоимостью от 1 миллиона фунтов. Во-первых, налог несправедлив. Во-вторых, далеко не у всех есть деньги на выплату рекордного по размеру налога: в Британии налоговая нагрузка и без того высока, а фермерский бизнес жёстко зарегулирован. По сути, речь идёт о раскулачивании части фермерского сословия. Многие семьи, владевшие своей землёй на протяжении веков, теперь рискуют потерять её.



Однако власти в Британии сейчас не только красные, но и зелёные. Поэтому у фермеров есть лазейка: превратить земли в пастбища или заставить ветряками и солнечными электростанциями. Еды в стране станет выращиваться меньше, зато зелёная повестка будет соблюдена.

Получается что-то вроде знаменитого «овцы съели людей», только в современном издании. Впрочем, мифы о британских огораживаниях 16-17 века мы с вами недавно разбирали вот здесь. Овцы никого тогда не съели, да и сейчас вряд ли съедят. Но вот «ветряки съели людей» – это мы вполне можем увидеть в реальности.

2. Наезд на фермеров — не случайность. Левые власти Великобритании грабят сейчас всех состоятельных британцев вообще: задирают налоги, вводят новые правила, кошмарят бизнес и создают некомфортную среду для инвесторов.

Результат предсказуем: миллионеры массово бегут из страны. По оценкам Henley & Partners, в этом году 9500 миллионеров уедут из Британии (точнее, на это число уедет больше, чем приедет), что вдвое больше, чем уехало в прошлом 2023 году (ссылка).

Великобритания, таким образом, занимает второе место в мире по оттоку миллионеров после Китая, для которого показатель составляет порядка 15 тысяч. Но Китай, во-первых, огромен, и для него эти потери не так заметны, а во-вторых, эмигранты-китайцы являются важным инструментом для распространения китайского влияния за рубежом.

В британском же случае сомнительно, что страна что-то выиграет от утечки богатых людей, обслуживание нужд которых было до последнего времени в Британии чуть ли не главной отраслью экономики.

3. Самые известные романы-антиутопии XX века, «Дивный новый мир» Олдоса Хаксли и «1984» Джорджа Оруэлла, ошиблись в предсказаниях будущего. Стали реальностью только отдельные элементы антиутопий: например, отказ от терминов «отец» и «мать» (с заменой их на «родитель №1» и «родитель №2»), массовая легализованная наркомания, как у Хаксли, или тотальная слежка за гражданами, как у Оруэлла (с помощью соцсетей и прочих современных технических средств).

В целом же современный мир оказался заметно более приятным для жизни местом, чем описывали антиутописты первой половины двадцатого века. К «Дивному новому миру» Хаксли, теоретически, мы ещё можем прийти (действие романа происходит в 26 веке), – но 1984 год Оруэлла уже слишком сильно вышел за прогнозные сроки.

Однако были и авторы, предсказания которых – с поправкой на обычный для антиутопий мрачный взгляд на вещи, – заметно точнее попали в цель (ссылка):

«Всем стоять на Занзибаре» (англ. Stand on Zanzibar) — научно-фантастический роман-антиутопия британского писателя Джона Браннера, написанный в 1968 году и повествующий о будущем человечества, решающего проблему перенаселения. Название является отсылкой к исследованию, согласно которому на 1968 год все население Земли можно было уместить на острове Мэн, поставив их плечом к плечу. События происходят, когда для этого нужен уже остров Занзибар, площадь которого почти в 3 раза превышает площадь острова Мэн. Роман состоит из 4 частей.

События происходят в 2010 году. Планета Земля задыхается от большого количества населения (7,7 млрд человек, ошибка оценки составила всего 12%). Население сходит с ума от тесноты, бедности и отсутствия перспектив. Люди проявляют сильную зависимость от наркотиков (эректильная дисфункция и депрессия лечатся таблетками), легализованных правительством, чтобы примирить граждан с их безрадостным бытием. Тихие семейные радости теперь доступны далеко не всем. В развитых странах действует жесткое законодательство, которое запрещает людям с несовершенным геномом иметь детей, в том числе больным гемофилией, склонным к шизофрении, дальтоникам и некоторым другим. Для большинства полноценная семья становится недосягаемой и бесконечно желанной мечтой. Ситуациям, связанным с незаконным зачатием, рождением и усыновлением детей, посвящено немало страниц романа. Впрочем, «осознанная забота о генофонде человеческой расы» не является основой для ограничения рождаемости: некоторым людям оказалось выгодно иметь такую замечательную отговорку, чтобы не рожать и не заводить детей вообще.

Главная угроза, стоящая перед США — террористы (наиболее опасным является Джефф Янг). Китай — новая экономическая сверхдержава. Все страны Европы объединились в федерацию. Мегакорпорации фактически владеют государствами. Средства массовой информации превратились в важное средство манипуляции, всё перегружено информацией. Руководство многими процессами на производстве и в жизни осуществляет разумный суперкомпьютер «Шалманезер». В мире сохраняется противостояние Запада и Востока.