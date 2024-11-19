Почему Алибасов так и не появился на церемонии прощания с Левкиным из группы “На-На”

Как стало известно, Алибасов не смог присутствовать на прощании из-за проблем со здоровьем. Музыкант Владимир Политов отметил, что состояние продюсера оставляет желать лучшего. “Он не очень хорошо себя чувствует. Возможно, что сегодня не приедет”, — сказал Политов, объясняя отсутствие Алибасова.

Когда участников коллектива спросили о том, простил ли Алибасов Левкина за его уход из группы на пике популярности, они уклонились от ответа. Политов подчеркнул, что это вопрос больше к самому Бари Каримовичу. Он добавил, что у него и других членов старого состава “На-На” никаких обид на бывшего коллегу нет.

Политов также отметил, что уход Левкина из группы не стал для них неожиданностью. “Мы долго готовились к этому моменту. После того, как Володя объявил о своих планах создать собственный музыкальный проект, мы начали вводить нового человека в состав”, — пояснил артист. Он добавил, что это было осознанное решение Левкина, и у участников группы не осталось никаких негативных эмоций по этому поводу.

Владимир Левкин покинул “На-На” в августе 1998 года, а через два года стал частью рок-группы Kedbl. Однако его карьера была прервана прогрессирующим заболеванием, которое в конечном итоге стало причиной его смерти. Участник “На-На” Вячеслав Жеребкин выразил свои соболезнования и подчеркнул, что уход Левкина стал для всех большим ударом. По его словам, он всегда считал, что бывший коллега справился с болезнью и что она отступила навсегда. Музыкант никогда не жаловался на здоровье, и его внезапный уход стал шоком для всех друзей и поклонников.