 

Почему Алибасов так и не появился на церемонии прощания с Левкиным из группы “На-На”

19.11.2024, 18:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как стало известно, Алибасов не смог присутствовать на прощании из-за проблем со здоровьем. Музыкант Владимир Политов отметил, что состояние продюсера оставляет желать лучшего. “Он не очень хорошо себя чувствует. Возможно, что сегодня не приедет”, — сказал Политов, объясняя отсутствие Алибасова.

Когда участников коллектива спросили о том, простил ли Алибасов Левкина за его уход из группы на пике популярности, они уклонились от ответа. Политов подчеркнул, что это вопрос больше к самому Бари Каримовичу. Он добавил, что у него и других членов старого состава “На-На” никаких обид на бывшего коллегу нет.

Политов также отметил, что уход Левкина из группы не стал для них неожиданностью. “Мы долго готовились к этому моменту. После того, как Володя объявил о своих планах создать собственный музыкальный проект, мы начали вводить нового человека в состав”, — пояснил артист. Он добавил, что это было осознанное решение Левкина, и у участников группы не осталось никаких негативных эмоций по этому поводу.

Владимир Левкин покинул “На-На” в августе 1998 года, а через два года стал частью рок-группы Kedbl. Однако его карьера была прервана прогрессирующим заболеванием, которое в конечном итоге стало причиной его смерти. Участник “На-На” Вячеслав Жеребкин выразил свои соболезнования и подчеркнул, что уход Левкина стал для всех большим ударом. По его словам, он всегда считал, что бывший коллега справился с болезнью и что она отступила навсегда. Музыкант никогда не жаловался на здоровье, и его внезапный уход стал шоком для всех друзей и поклонников.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.11 / Андерс Брейвик (неонацист и сторонник Путина), убивший 77 человек, пришел в суд с выбритой буквой Z

19.11 / Украина впервые задействовала американскую баллистическую ракету для удара по российской территории

19.11 / В Балтийском море повреждены два оптических кабеля, предполагается, что это диверсия

19.11 / В Гонконге приговорены к длительным тюремным срокам десятки оппозиционных активистов

19.11 / Черная от горя вдова едва держалась на ногах у гроба Владимира Левкина

19.11 / В украинском Глухове БПЛА ударили по общежитию, среди погибших ребенок

19.11 / Запеченные кроличьи ножки с картофелем и розмарином – рецепт нежного блюда

19.11 / Президент и премьер Абхазии уходят в отставку

19.11 / Глава республиканцев в Сенате США намерен ввести санкции против МУС

19.11 / Из-за побега 130 хомячков самолет португальской авиакомпании был задержан в аэропорту

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика