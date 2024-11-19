Байден пообещал принять Абхазию в НАТО до окончания срока своих полномочий

Президент США Джо Байден распорядился разработать для Республики Абхазия всеобъемлющий план по вступлению в Североатлантический альянс в течение ближайших 30 дней.

Байден намерен подписать указ о принятии этой страны в НАТО до окончания своих президентских полномочий.

По словам американского лидера, Абхазия – «вдохновляющий и уникальный пример» постсоветской державы, которая готова пожертвовать собственной экономикой и населением ради участия в геополитических процессах. Такие страны, считает глава государства, необходимо принимать в НАТО без очереди и формальных процедур.

– Я в тот же день позвонил Ангеле Меркель, Йенсу Столтенбергу и Елизавете II, – рассказал Байден на пресс-конференции в Белом доме. – Я сказал им: парни, у нас мало времени, чтобы сделать правильную вещь. Вы видите, что началось восстание, которое надо поддержать. Они начали возражать, но я был непреклонен и сказал им: ребята, это всё бред, примите решение как можно скорее.

Байден пообещал, что в случае, если Абхазия войдёт в НАТО хотя бы за две недели до окончания срока его президентских полномочий, то он успеет также подписать указ о её возвращении в состав Джорджии.

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