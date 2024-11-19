 

Сын Светличной может остаться без наследства

19.11.2024, 14:50, Разное
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У знаменитой советской актрисы Светланы Светличной в свое время была большая семья: муж и два сына, Алексей и Олег. Супруг Владимир Ивашов тоже был талантливым актером, он ушел из жизни в 90-х годах. Младший сын вскоре последовал за ним. Затем жизнь так сложилась, что с другим ребенком артистка не разговаривала более 10 лет. А теперь старший отпрыск Светличной может остаться без наследства своей знаменитой матери.

Как пояснил юрист Иван Соловьев, такое может произойти в случае, если Светлана написала завещание или еще при жизни оформила дарственную на кого-то другого. Такое завещание сын вправе оспорить в суде. Не секрет, что в последние годы Светличная страдала деменцией. Алексей может доказать, что мать находилась в невменяемом состоянии и не отвечала за свои поступки.

Юрист добавил, что, если сын актрисы находится на пенсии или имеет статус инвалида, он может получить половину доли от полагающегося ему наследства. Актриса неоднократно говорила, что не хочет оставлять три своих столичных квартиры, драгоценности и антиквариат никому из родных, а планировала передать все хорошим людям.

Напомним, что актриса советского кино Светлана Светличная ушла из жизни утром 16 ноября. Церемония прощания и похороны состоятся 20 ноября на Троекуровском кладбище в Москве, где уже лежат ее родные.

Напомним, в одном из ток-шоу актриса заявляла, что если бы ей сейчас было 30 лет, и она была бы замужем, то не стала бы рожать детей, поскольку ее отпрыски не принесли ей счастья.


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