 

Ватикан совместно с Microsoft создали абсолютную цифровую копию собора Святого Петра

19.11.2024, 14:20, Разное
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Ежегодно миллионы туристов со всего мира посещают Рим и одну из главных его достопримечательностей — собор Святого Петра. Чтобы она стала доступной для людей в самых дальних уголках нашей планеты, Ватикан и Microsoft объединили свои усилия по созданию ее точной цифровой копии в рамках проекта «Basilica di San Pietro».

Также благодаря этому проекту, у ученых во всем мире появилась уникальная возможность проводить моделирование, тестирование и другие вычислительные задачи, которые позволят контролировать физическое состояние базилики без ущерба самому объекту. Собор Святого Петра — памятник архитектуры с 400-летней историей, здесь хранятся творения выдающихся художников эпохи Возрождения — Микеланджело, Рафаэля, Бернини и других.

При создании цифрового двойника собора Microsoft задействовала алгоритмы ИИ для доведения соответствия 3D-модели оригиналу с точностью до миллиметра. Была проделана колоссальная работа, включающая съемку сотен тысяч объектов с помощью БПЛА, камер и лазерного сканирования. Французская компания Iconem задокументировала более 400 тыс. фото высокого разрешения, впоследствии обработанных на платформе Microsoft Azure.

Благодаря проекту, пользователи Интернета получили возможность зайти на официальный сайт «Basilica di San Pietro» и посетить Ватикан и его главную достопримечательность не выходя из дома.Источник &#8212 The Basilica di San Pietro


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