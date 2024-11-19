 

В Балтийском море повреждены два оптических кабеля, предполагается, что это диверсия

19.11.2024, 13:50, Новости дня
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В последние дни были повреждены два оптических интернет-кабеля, идущих по дну Балтийского моря. Как отмечает CNN, это произошло на фоне предупреждений о возможных попытках РФ нанести ущерб западной подводной инфраструктуре.

Компания Telia Lithuania сообщила CNN, что утром 17 ноября перестал работать кабель, связывающий Литву и Швецию. Проверка показала, что причиной стал не выход из строя оборудования, а внешний механический ущерб.

Второй поврежденный кабель связывал Финляндию с Германией. Это единственный кабель, связывающий Финляндию с Центральной Европой, его длина составляет 1200 километров. Расстояние между точками, где эти кабели были повреждены, составляет около 100 километров.

“То, что подобный инцидент сразу пробуждает подозрения в диверсии, очень много говорит о нашем времени. Европейской безопасности угрожает не только вторжение РФ в Украину, но и гибридные военные действия злоумышленных игроков”, – говорится в совместном заявлении министерств иностранных дел Финляндии и Германии.


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