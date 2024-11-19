 

Энергодефицит не заставил правительство ограничить майнинг в Москве

19.11.2024, 13:15, Разное
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Замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак заявил, что в Москве запрет на майнинг криптовалют пока вводиться не будет. С его слов, правительственная комиссия не рассматривала и вопрос покрытия энергодефицита в Московском регионе.

В то же время планируется ограничить майнинг на территории 13 российских регионов. С 2031 года запрет будет действовать с осени до весны в Иркутской области, а также в некоторых районах Бурятии и Забайкальского края.

Ограничения коснутся также Дагестана, Северной Осетии, Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В октябре этого года президент Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство полномочиями запрещать майнинг в отдельных регионах или их частях. Кабинет министров также утвердил требования к добыче криптовалют.


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