 

«Профессор» Малинен описал Владимира Зеленского словами «бывших клоунов не бывает»

19.11.2024, 13:15, Разное
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Украинский лидер Владимир Зеленский подвергся критике со стороны профессора Хельсинкского университета и геополитического эксперта Туомаса Малинена после того, как в очередной раз отказался от участия в мирных переговорах с Россией.

“Бывших клоунов не бывает”, – написал Малинен в своем посте в соцсети в комментарии к словам Зеленского о том, что лидеры стран Запада не смогут принудить Украину сесть за стол переговоров.

В ответ президент Украины заявил в интервью, что он и украинский народ “доказали, что с нами риторика “садись и слушай” не работает”.

Тем не менее, миллиардер и предприниматель Илон Маск нашел слова Зеленского забавными, заявив, что у украинского лидера “прекрасное чувство юмора”. В ответ на это польский портал Do Rzeczy предположил, что Маск “издевается” над Зеленским.


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