 

Дочери разрыдались у гроба Владимира Левкина

19.11.2024, 13:10, Разное
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У Владимира Левкина было две дочери. Виктория – старшая, от первого брака артиста, сама недавно пережила онкологию. Несколько лет она боролась с раком головного мозга. Девушка рассказывала, что справиться с недугом ей помогла поддержка отца. Вот и сегодня Вика выразила в первую очередь благодарность своей маме за то, что в ее жизни был такой человек, как ее отец.

“Я очень благодарна папе за последние особенно 12-15 лет, когда мы смогли воссоединить семью. Я благодарна своей маме, которая сейчас здесь вместе с нами за то, что мой папа Вова Левкин”, – сказала дочь артиста, сдерживая ком из слез, подступивших к горлу.

Девушка добавила, что им с младшей сестрой Никой нужно быть достойными своего знаменитого отца. Она уверена, что он навсегда останется с ними.

Старшую дочь поддержала и младшая – Ника, которая появилась на свет в браке артиста с Мариной Ичетовкиной. Девочка едва держалась, потому что твердо знает – отец не хотел бы видеть ее слез. Закончила свою проникновенную речь Ника словами из песни, которая ассоциируется у нее с отцом.

“Не забывай, просто должен я идти, не забывай, не плачь и не грусти. Пускай в далеком я краю, любимая моя. Ты знай, что песни я пою лишь только для тебя”, – уже не сдерживая рыданий закончила наследница Левкина.

В конце она также добавила, что верит, в то, что ее папа всегда будет рядом, ведь она очень его любит.


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