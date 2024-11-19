Количество звонков от мошенников в России снизилось на 20 процентов

С июля по ноябрь число обманов по телефону сократилось на 50% по сравнению с началом года. Специалисты связывают это с развитием защитных сервисов и ростом информированности населения. Жалобы на мошенников также снизились на 40%.

Длительность разговоров с мошенниками в среднем не превышает 40 секунд, лишь 2% затягиваются более чем на 5 минут. Пик активности преступников приходится на будни с 9 утра до 6 вечера, в особенности по четвергам. Тем не менее, 5% звонков совершаются и в выходные.

Директор «Защитника» от МТС Андрей Бийчук подчеркнул, что количество мошеннических звонков в последние месяцы утроилось, но 80% номеров блокируется в течение дня.