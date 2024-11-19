Басков и Леонтьев взвинтили гонорары перед новогодними корпоративами

Звезды российской эстрады подготовились к новогодним корпоративам, повысив свои гонорары. После юбилейного концерта Игоря Крутого Валерий Леонтьев увеличил стоимость своего выступления на 50%, потребовав 15 млн рублей.

Не остался в стороне и Николай Басков. Он также поднял свой прайс на 1 млн рублей, до 6 млн рублей. Однако, несмотря на более скромный гонорар, Басков выдвинул ряд требований к организаторам мероприятий, которые существенно увеличат их расходы.

Это связано с большой командой, в составе которой 27 человек, сопровождающей артиста.