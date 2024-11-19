Caviar выпустила уникальную версию гарнитуры Apple Vision Pro

Российская компания Caviar выпустила уникальную версию гарнитуры Apple Vision Pro под названием Oracle. Модель, названная в честь предсказателя, символизирует будущее взаимодействия человека с миром посредством технологий VR и AR.

Кожаная обивка с прострочкой, геометрический узор с золотым покрытием, эмаль и серебро в отделке делают Oracle предметом искусства. Производство ограничено 49 экземплярами, а персонализация позволяет дополнить устройство инициалами или эксклюзивной символикой.

Цена гаджета начинается от 1,8 миллиона рублей за версию с 256 ГБ памяти, а модель с 1 ТБ обойдется в 2 миллиона.

В дополнение к презентации Oracle, компания Caviar поделилась слухами о планах Apple разработать собственный телевизор.