Caviar выпустила уникальную версию гарнитуры Apple Vision Pro
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Российская компания Caviar выпустила уникальную версию гарнитуры Apple Vision Pro под названием Oracle. Модель, названная в честь предсказателя, символизирует будущее взаимодействия человека с миром посредством технологий VR и AR.
Кожаная обивка с прострочкой, геометрический узор с золотым покрытием, эмаль и серебро в отделке делают Oracle предметом искусства. Производство ограничено 49 экземплярами, а персонализация позволяет дополнить устройство инициалами или эксклюзивной символикой.
Цена гаджета начинается от 1,8 миллиона рублей за версию с 256 ГБ памяти, а модель с 1 ТБ обойдется в 2 миллиона.
В дополнение к презентации Oracle, компания Caviar поделилась слухами о планах Apple разработать собственный телевизор.
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