 

Черная от горя вдова едва держалась на ногах у гроба Владимира Левкина

19.11.2024, 11:30, Новости дня
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Маруся, как ее ласково называли Владимир Левкин, первой вышла к микрофону, чтобы сказать слова благодарности всем, кто пришел, кто разделил эту боль утраты, кто поддержал. Особые слова признательности – журналистам, которых певец всегда любил и ценил. Стоит заметить, что для прессы на траурной церемонии были сделаны все условия для комфортной работы, что бывает на таких мероприятиях крайне редко.

На Марину больно смотреть – она едва держалась на ногах от горя. Сложно пережить эту потерю… Ведь теперь жизнь без Володи будет совсем другой.

Напомним, в минувшую пятницу Левкин был госпитализирован с пневмонией, а потом его перевели из реанимации в гематологию Боткинской больницы с лейкозом. Известно, что в начале 2000-х у музыканта обнаружили рак лимфатической системы четвертой стадии. Тогда он перенес две пересадки костного мозга, курсы химиотерапии и сумел побороть страшную болезнь. Но она вернулась. 17 ноября сердце артиста остановилось. Похоронят его на Троекуровском кладбище.


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