 

В России заблокируют Twitch в ответ на решение Байдена по ракетам

19.11.2024, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Поскольку уходящий президент США Джо Байден всё-таки разрешил Украине удары дальнобойными ракетами по территории России, Москве придётся дать выверенный и жёсткий ответ, о котором она неоднократно предупреждала оппонентов.

По всей видимости, им станет блокировка сервиса Twitch.

Власти также будут готовиться к замедлению популярного деструктивного сайта Reddit, созданного с целью антироссийской агитации и пропаганды, однако этот шаг отложат, чтобы избежать чрезмерной эскалации.

– Пересечение очередных красных линий, установленных нами для защиты национальных интересов и суверенитета, дорого обойдётся противникам – до конца этой недели Twitch перестанет работать на территории России, – рассказал источник в правительстве.

Россияне, как отмечают чиновники, ещё ещё пользуются «десятками и сотнями» других популярных западных сервисов, поэтому у властей остаётся широкий простор для маневров на санкционном поле.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.11 / Мнение «аналитика»: О предчувствии гражданской войны… Ад надвигается?

19.11 / Ольгу Бузову застукали за недвусмысленным занятием

19.11 / Бурбоновые винокурни станут новым источником возобновляемой энергии

19.11 / Этим рецептом вы точно удивите своих гостей – Цыпленок с апельсинами и розмарином в медово-чесночном маринаде

19.11 / Мнение: Откуда у нас такое право

18.11 / Рупор кремлевской пропаганды: “Восхождение Трампа”

18.11 / Мнение: Зачем США была нужна война, нерациональный Евросоюз и закрытие американских военных баз

18.11 / Доктор назвал способы защиты от появления тромбов в артериях и венах

18.11 / Мнение: Существует ли пивной алкоголизм

18.11 / РЖД введёт систему овербукинга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика