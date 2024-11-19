В России заблокируют Twitch в ответ на решение Байдена по ракетам

Поскольку уходящий президент США Джо Байден всё-таки разрешил Украине удары дальнобойными ракетами по территории России, Москве придётся дать выверенный и жёсткий ответ, о котором она неоднократно предупреждала оппонентов.

По всей видимости, им станет блокировка сервиса Twitch.

Власти также будут готовиться к замедлению популярного деструктивного сайта Reddit, созданного с целью антироссийской агитации и пропаганды, однако этот шаг отложат, чтобы избежать чрезмерной эскалации.

– Пересечение очередных красных линий, установленных нами для защиты национальных интересов и суверенитета, дорого обойдётся противникам – до конца этой недели Twitch перестанет работать на территории России, – рассказал источник в правительстве.

Россияне, как отмечают чиновники, ещё ещё пользуются «десятками и сотнями» других популярных западных сервисов, поэтому у властей остаётся широкий простор для маневров на санкционном поле.

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