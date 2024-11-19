Этим рецептом вы точно удивите своих гостей: Цыпленок с апельсинами и розмарином в медово-чесночном маринаде

Ингредиенты Цыпленок – 1 шт. (около 1 кг)

Апельсины – 2 шт.

Мед – 2 ст.л.

Чеснок – 4 зубчика

Розмарин свежий – 2-3 веточки

Оливковое масло – 2-3 ст.л.

Соевый соус – 2-3 ст.л.

Паприка сладкая – 1 ч.л.

Куркума – 1/2 ч.л.

Черный перец – по вкусу

Соль – по вкусу Приготовление Подготовка цыпленка: Промойте цыпленка под холодной водой и тщательно обсушите бумажными полотенцами. Отрежьте лишний жир и кожу, если необходимо. Маринад: В небольшой миске смешайте мед, оливковое масло, соевый соус, пропущенный через пресс чеснок, паприку, куркуму, соль и черный перец. Хорошо перемешайте. Апельсины: Один апельсин разрежьте пополам. Одну половину нарежьте тонкими кружочками, вторую – выжмите сок. Другой апельсин нарежьте крупными дольками. Розмарин: Веточки розмарина слегка разомните руками, чтобы они выпустили аромат. Нанесение маринада: Обильно натрите цыпленка приготовленным маринадом внутри и снаружи. Оставьте мариноваться минимум на 30 минут, лучше на 1 час. Заполнение цыпленка: Внутрь цыпленка положите половинку апельсина, нарезанную кружочками, и одну-две веточки розмарина. Формирование блюда: В форму для запекания выложите крупные дольки апельсина и оставшиеся веточки розмарина. Положите сверху цыпленка грудкой вверх. Налейте в форму апельсиновый сок. Выпекание: Разогрейте духовку до 180°C. Запекайте цыпленка около 60-80 минут, периодически поливая выделяющимся соком. Чтобы проверить готовность, проткните ножку птицы ножом – если выделяется прозрачный сок, значит, цыпленок готов. Подача: Достаньте готового цыпленка из духовки и дайте ему отдохнуть 10-15 минут перед подачей. Нарежьте на порции и подавайте с запеченными апельсинами и розмарином. Этот рецепт сочетает в себе сладкий вкус меда и цитрусовых ноток апельсинов, создавая необычное и запоминающееся блюдо. Приятного аппетита!