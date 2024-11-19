Этим рецептом вы точно удивите своих гостей: Цыпленок с апельсинами и розмарином в медово-чесночном маринаде

Формирование блюда: В форму для запекания выложите крупные дольки апельсина и оставшиеся веточки розмарина. Положите сверху цыпленка грудкой вверх. Налейте в форму апельсиновый сок.
Выпекание: Разогрейте духовку до 180°C. Запекайте цыпленка около 60-80 минут, периодически поливая выделяющимся соком. Чтобы проверить готовность, проткните ножку птицы ножом – если выделяется прозрачный сок, значит, цыпленок готов.
Подача: Достаньте готового цыпленка из духовки и дайте ему отдохнуть 10-15 минут перед подачей. Нарежьте на порции и подавайте с запеченными апельсинами и розмарином.
Этот рецепт сочетает в себе сладкий вкус меда и цитрусовых ноток апельсинов, создавая необычное и запоминающееся блюдо. Приятного аппетита!