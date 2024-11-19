Мнение: Откуда у нас такое право

Сейчас в России у всех “кипит их разум возмущенный”. Возмущение вызвано недавним решением США дать Украине право стрелять из американского оружия по городам вглубь России. Это же разрешение дублировали Англия и Франция. Российский агитпроп вопит «Да как они посмели?!» и грозит страшными карами, все вне себя, пошли уже дежурные запугивания грядущей Третьей Мировой войной.

Но при этом почему ни у кого в России не возникает напрашивающийся вопрос – а у нас-то, собственно, откуда право бить ракетами вглубь чужого государства? Нам кто дал такое право? Вообще – откуда оно у нас? Мы что, в принципе против того, чтобы одно государство могло бомбить города другого государства? Или мы считаем, что «иногда можно»? А при каких обстоятельствах?

И, придумывая ответ, давайте не забывать, что никакой войны между Украиной и Россией нет. Во всяком случае, ее никто никому не объявлял. А в России называть происходящее «войной» вообще запрещено. Поэтому на «военное время» ссылки не годятся.