 

США ввели санкции против крупнейшей поселенческой организации “Амана”

19.11.2024, 2:15, Новости дня
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В понедельник, 18 ноября, США ввели санкции против крупнейшей израильской поселенческой организации “Амана”, ее дочерней организации “Биньяней Бар Амана”, а также трех частных лиц.

В пресс-релизе, опубликованном на сайте министерства финансов США, об организации “Амана” говорится, что она является “ключевой частью израильского экстремистского поселенческого движения, поддерживающей связь с лицами, на которые ранее правительством США и его партнерами были наложены санкции за акты насилия на Западном берегу”.

По информации The Times of Israel, администрация Байдена в течение нескольких месяцев рассматривала возможность введения санкций в отношении поселенческой организации.

В общей сложности под санкции США подпали 17 физических лиц и 16 организаций.


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