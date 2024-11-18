 

Рупор кремлевской пропаганды: “Восхождение Трампа”

18.11.2024, 22:30, Разное
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Посмотрел смешную агитку "Ученик. Восхождение Трампа", которую спешно слепили перед недавними выборами в США, дабы рассказать американцам, какое чудовище завербовал Путин.

Фильм повествует о жизни Трампа в 70-90х годах.
Американский обыватель по итогам просмотра должен уяснить, что Трамп – насильник, преследователь женщин, сексуальный хищник, патологический лжец, тщеславный нарциссичный ублюдок, неблагодарная сволочь в отношении людей которые ему помогали, наживается на бедняках. А еще у него лысина, которую он скрывает и он откачивал жир. А еще он не любит геев и больных спидом. А жена у него меркантильная стерва. А старший брат алкоголкик. Ну ты видел, видел…

В общем, клейма на этом Трампе негде ставить. В этом фильме вся суть ненависти современного неолиберального Голливуда к Трампу. Ну и отработка предвыборного политического заказа отвечающая на вопрос "С кем вы, деятели американской культуры?!"

Тем ироничнее, что человек, которого в этом опусе представлен как скопище всех человеческих пороков стал президентом США получив большинство голосов. И забавные истерики голливудских творцов с криками "Я уеду навсегда из страны, где выбрали Трампа".

PS. В России фильму не выдали прокатное удостоверение. Скрывают ПРАВДУ про агента Дональда.
На торрентах фильм уже валяется. В целом – смешная пропагандистская залипуха. Смотреть можно смело, особенно после выборов в США.

Источник: Colonel Cassad


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