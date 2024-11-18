 

Мнение: Зачем США была нужна война, нерациональный Евросоюз и закрытие американских военных баз

18.11.2024, 21:05, Разное
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1. Дмитрий Медведев, «плохой полицейский», прямо пишет, что США грабят Евросоюз. После 2022 года американцы поставили Европу на колени, отрезали и России и начали есть по частям — продавать свои дорогие углеводороды, перетаскивать к себе европейскую промышленность. Цитирую (ссылка):
 
Если не учитывать миллиарды для военного комплекса, то вот как всё выглядит за последний год: с июля 2023 года по июнь 2024-го объём поставок товаров из США в ЕС вырос на $93 млрд (+34% к уровню 2021 года) и достиг $367 млрд.

В цифрах за этот год поставки нефти из США в Европу нарастили вдвое (+101%, то есть на 37,3 млн т больше). Сжиженного природного газа – на 18,5 млн т (+181%). Удобрений – практически с нуля до 666 (!) тыс. т. И так по многим экспортным позициям.

Прибыль убедительная. Ведь Европе некуда деться в условиях дефицита сырьевых товаров, который спровоцировали антироссийские санкции.

Из этого, в частности, следует, что американцам конфликт с Россией не нужен. США уже получили королевский приз — возможность разграбить Европу. Дальнейшее противостояние Америке не нужно, так как шансов выиграть в нём нет, а риск проиграть по-крупному, напротив, есть.

Принимать всерьёз воинственные заявления наших врагов не стоит. У них нет задачи эскалировать конфликт с Россией: у них есть задача высоко задрать подбородок и технично, как-нибудь бочком, выйти из игры.

2. Россия — мирная страна. Мы много лет пытались договориться и с Соединёнными Штатами, и с Евросоюзом, которому ровные торговые отношения с Россией необходимы для поддержания экономики на плаву. Александр Дюков пишет (ссылка):
 

Смотря на этот график ВВП ЕС и США, становится прекрасно понятно, почему Кремль настойчиво пытался договориться с Евросоюзом. В Кремле исходили из предпосылки, что ЕС — рациональный игрок и в своей политике будет руководствоваться своими экономическими интересами. А ЕС оказался не рациональным, а идеологическим игроком, и последовательно принимал внешнеполитические решения, от которых экономике становилось плохо — но зато решения эти отвечали господствующей идеологии. Не то что бы этот момент нельзя было понять на ранних стадиях — но тогда пришлось бы признать, что ЕС нам экзистенциально враждебен, а это уже совсем другой мир, в котором надо жить

3. Бесчисленные американские военные базы, разбросанные по всему миру, теперь стали менее бесчисленными. Genby указывает, что нам удалось добиться закрытия всех американских баз в Средней Азии. Теперь карта военного присутствия США выглядит так (ссылка):

Источник: Место для дискуссий


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