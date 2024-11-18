РЖД введёт систему овербукинга
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С целью сокращения издержек, возникающих при поздней сдаче билетов или неявке пассажиров на поезд, с 1 декабря РЖД
введёт систему овербукинга, сообщили в пресс-службе перевозчика.
«Некоторые живут по принципу «ни себе, ни людям». В рамках
борьбы с таким пассажирским «терроризмом» было решено прибегнуть к давно
испытанной стратегии оверубукинга, которая хорошо зарекомендовала себя в
авиаперевозках», – рассказал генеральный директор компании Олег Белозёров.
Нововведение позволит добраться до дома тем, кто не смог
приобрести билеты на поезд на особенно загруженных участках направлений и в
праздничные дни. В случае, если купленных билетов окажется больше, чем мест в
поезде, РЖД позволит переночевать на вокзале, подарит сувенирную продукцию и в
течение 1-3 дней отправит пассажира на ближайшем следующем поезде, если на нём хватит мест.
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