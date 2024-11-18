Мнение: Закроет ли Трамп лунную программу, в США «скрывают НЛО» и как найти книгу по описанию

1. Новая американская лунная программа, как я и предсказывал, всё более похоже на пшик и пиар (ссылка):



Прошла всего неделя [после избрания Трампа], а журналист Эрик Бергер, который ранее точно описывал события внутри NASA, уже оценивает шансы отмены всей программы национальной ракеты SLS, как 50/50. Не просто отмену будущих запланированных апгрейдов, а всей ракеты целиком.

SLS сейчас является основной системой по доставке астронавтов к орбите Луны на корабле Orion. При этом программа справедливо критикуется за раздутый бюджет и отставание по срокам.

На сегодняшний день:

– Общие расходы на ракету SLS и корабль Orion оцениваются в $50 миллиардов.

– Каждый запуск SLS в оптимистичном сценарии оценивается в $2.5 миллиарда, и до $4.8 миллиардов при консервативной оценке.

– Суммарный бюджет на лунную программу Artemis может приблизится к $100 миллиардам в ближайшие годы, если не будет изменений. И даже это не гарантирует высадку астронавтов до китайском миссии.

– Стоимость каждого изделия двигателя RS-25, которые ранее летали на Шаттлах, сейчас находятся на отметке в $100 миллионов за штуку. Вместо плана оптимизации стоимости, велика вероятность, что цена новых изделий возрастёт до $120 миллионов. При наличии 4 двигателей на SLS, почти $0.5 миллиарда будет уходить только на эту часть в рамках каждого пуска.

– Разработка новой второй ступени EUS для SLS 1B отстаёт на 7 лет и выросла в 3 раза по бюджету — сейчас оценивается в $2.8 миллиарда.

С учётом этих вводных и желании новой администрации срезать лишние расходы, остаётся не так много опций:

– Заморозить разработку SLS на текущем блоке, отменить будущие апргрейды, использовать оставшиеся изделия в нескольких миссиях Artemis.

– Полностью отказаться от SLS, и запускать корабль Orion отдельно от разгонного блока на существующих решениях. Далее стыковать обе части на орбите и разгонять к Луне.

– Заменить SLS другой сверхтяжёлой ракетой и запускать за один раз вместе с разгонным блоком.

– Полностью отказаться от SLS, Orion и будущей станции Lunar Gateway, и пересобрать программу на более современной архитектуре.

2. В Конгрессе США тем временем всерьёз обсуждают инопланетян. Стоило бы показать пальцем и начать смеяться в духе Задорнова, однако у нас не особо лучше. Достаточно упомянуть, что у нас на федеральных каналах полно экстрасенсов и гороскопов, и представители государства относятся к этому с полнейшим принятием. Так вот, про США и инопланетян (ссылка):



В Конгрессе США состоялись еще одни слушания по НЛО. Перед комиссией Палаты представителей выступили эксперты, которые требовали большей прозрачности от правительства в отношении этих странных объектов. Среди участников были бывший сотрудник контрразведки США Луис Элизондо, отставной вице-адмирал ВМС Тим Галло и бывший сотрудник NASA Майкл Голд. Все они утверждали, ссылаясь на задокументированные данные, что НЛО реальны, не являются земными технологиями и проявляют повышенный интерес к военным объектам по всей планете. <…>

Тим Галло в своём выступлении напомнил о знаменитом «Go Fast» видео, снятом в январе 2015 года во время учений у восточного побережья США. На записи, сделанной сенсорами истребителя F/A-18, виден объект, движущийся с манёвренностью, превосходящей все известные технологии. Галло предположил, что данные о таких объектах хранятся в закрытых программах, доступ к которым ограничен даже для высокопоставленных военных. <…>

Отдельное внимание было уделено военным, которые ранее делились своими свидетельствами. Ветеран авиации Дэвид Грейвс описал случай 2014 года, когда его F-18 столкнулся с тёмным объектом, напоминающим куб в сфере. Дэвид Фравор вспомнил инцидент 2004 года у побережья Сан-Диего с белым НЛО в форме «Тик-така», который показал удивительную скорость и манёвренность. <…>

Луис Элизондо заявил комиссии, что в правительственных структурах США есть несколько секретных программ наблюдения и изучения НЛО и «все они нацелены на то, чтобы скрыть тот факт, что мы не одиноки в космосе».

3. Если вам нужно найти книгу — научно-фантастический роман или рассказ — но вы никак не можете вспомнить название и автора. Специально для таких случаев существует вот эта тема на Фантлабе (ссылка). Вопросы там задают примерно такие (ссылка):

Трилогия известного автора. Из первой части помню, что к некому человеку домой пришли инопланетяне и хотели забрать с собой. Он взамен предложил 10 добровольцев, которых набрал из отбросов общества. Они улетели, попали на войну с враждебными пришельцами и вернулись другими людьми. Вторая книга собственно война, земляне помогают хорошим инопланетянам, называя их “птичками”, и громят неприятеля по всем фронтам. Помню, что люди, когда смеются, показывают зубы, а в животном мире оскал обозначает агрессию. Значит земляне прирожденные воины. В третьей книге враждебные инопланетяне скрестили человека с кем-то, изменив до неузнаваемости. Читала в начале 1990-х.

Завсегдатаи форума безошибочно указывают на нужные книги и рассказы.