 

В семье певицы Валерии ожидается пополнение

18.11.2024, 17:20, Новости дня
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Певица Валерия – счастливая жена, мама и бабушка. Но счастья никогда не бывает много. Как известно, сын артистки Арсений Шульгин и его жена Лиана 3 года назад уже подарили ей внучку Селин. Малышка с легкой руки бабушки занимается музыкой, любит рисовать, лепить из пластилина и читает стихи. Валерия и ее муж Иосиф Пригожин с удовольствием берут девочку к себе на выходные и души в ней не чают.

Теперь стало известно, что в семье певицы ожидается пополнение.

“Наша семья становится больше”, – написал в социальных сетях Арсений под фото с беременной супругой.

Несмотря на то, что Арсений является младшим сыном исполнительницы хита “Часики”, именно он впервые сделал Валерию бабушкой. 1 января 2021 года они с женой сообщили об этом в социальных сетях. Певица тоже опубликовала снимок с молодыми родителями и написала, что буквально плачет от счастья. Сейчас она также не стала скрывать своей радости от новости и оставила комментарий: “Любимые”.

Напомним, что у Валерии кроме Арсения есть еще дети, которые появились в браке с продюсером Александром Шульгиным. Арсений со своим отцом не общается с тех самых пор, когда мать подала на развод и уехала в родной город. Арсений раскрыл подписчикам пол своего первого ребенка. Сам он изначально хотел мальчика, но когда узнал о том, что у них будет девочка, поменял свою точку зрения.


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