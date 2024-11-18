 

ТЕСТ: попробуйте угадать фильмы с Людмилой Гурченко лишь по одному кадру

18.11.2024, 17:20, Новости дня
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1.

А. “Гулящая”;

Б. “Полеты во сне и наяву”;

В. “Любовь и голуби”.

2.

А. “Любимая женщина механика Гаврилова”;

Б. “Вокзал для двоих”;

В. “Шаг навстречу”.

3.

А. “Дети Ванюшина”;

Б. “Вокзал для двоих”;

В. “Отпуск за свой счет”.

4.

А. “Небесные ласточки”;

Б. “Рецепт ее молодости”;

В. “Шурочка”.

5.

А. “Карнавальная ночь”;

Б. “Девушка с гитарой”;

В. “За витриной универмага”.

6.

А. “Красавец-мужчина”;

Б. “Идеальный муж”;

В. “Уходя-уходи”.

ОТВЕТЫ

1. В. “Любовь и голуби”;

2. А. “Любимая женщина механика Гаврилова”;

3. Б. “Вокзал для двоих”;

4. А. “Небесные ласточки”;

5. Б. “Девушка с гитарой”;

6. А. “Красавец-мужчина”.


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