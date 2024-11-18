ТЕСТ: попробуйте угадать фильмы с Людмилой Гурченко лишь по одному кадру

1. А. “Гулящая”; Б. “Полеты во сне и наяву”; В. “Любовь и голуби”. 2. А. “Любимая женщина механика Гаврилова”; Б. “Вокзал для двоих”; В. “Шаг навстречу”. 3. А. “Дети Ванюшина”; Б. “Вокзал для двоих”; В. “Отпуск за свой счет”. 4. А. “Небесные ласточки”; Б. “Рецепт ее молодости”; В. “Шурочка”. 5. А. “Карнавальная ночь”; Б. “Девушка с гитарой”; В. “За витриной универмага”. 6. А. “Красавец-мужчина”; Б. “Идеальный муж”; В. “Уходя-уходи”. ОТВЕТЫ 1. В. “Любовь и голуби”; 2. А. “Любимая женщина механика Гаврилова”; 3. Б. “Вокзал для двоих”; 4. А. “Небесные ласточки”; 5. Б. “Девушка с гитарой”; 6. А. “Красавец-мужчина”.