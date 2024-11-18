ТЕСТ: попробуйте угадать фильмы с Людмилой Гурченко лишь по одному кадру
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1.
А. “Гулящая”;
Б. “Полеты во сне и наяву”;
В. “Любовь и голуби”.
2.
А. “Любимая женщина механика Гаврилова”;
Б. “Вокзал для двоих”;
В. “Шаг навстречу”.
3.
А. “Дети Ванюшина”;
Б. “Вокзал для двоих”;
В. “Отпуск за свой счет”.
4.
А. “Небесные ласточки”;
Б. “Рецепт ее молодости”;
В. “Шурочка”.
5.
А. “Карнавальная ночь”;
Б. “Девушка с гитарой”;
В. “За витриной универмага”.
6.
А. “Красавец-мужчина”;
Б. “Идеальный муж”;
В. “Уходя-уходи”.
ОТВЕТЫ
1. В. “Любовь и голуби”;
2. А. “Любимая женщина механика Гаврилова”;
3. Б. “Вокзал для двоих”;
4. А. “Небесные ласточки”;
5. Б. “Девушка с гитарой”;
6. А. “Красавец-мужчина”.
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