 

Мнение: Обратная мама

18.11.2024, 17:05, Разное
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Очень симпатичная заметка от моего френда Андрея Лунева из Фейсбука:

“Обратная мама

В студенчестве на занятиях по химии мы впервые услышали термин “обратный холодильник”, и конечно он вызвал веселье. Переглядывались и спрашивали друг друга: как это – обратный холодильник? не морозит? Греет?! Представляли стоящие тогда на кухне ЗиЛ или Бирюсу, и как они могут быть обратными.
В деревне у наших соседей была обратная собака. Она лаяла только, когда появлялись хозяева, и молчала как рыба, если вокруг ходили чужие люди, а хозяев не было. Когда я рассказал об этой собаке садовому агроному, употребляя термин “обратная собака”, он понимающе закивал головой:
– Знаешь, у меня сколько таких обратных работников было? Работали только тогда, когда я появлялся в пределах видимости. В остальное время не работали принципиально.
Сейчас вот посмотрел на ютубе сюжет о жительнице удмуртского города Глазова, сын которой пошёл на СВО из-за долгов, при этом будучи инвалидом; он повоевал, повоевал достаточно долго, и ему стало надоедать. Чуял уже, что хватит, удача не бесконечна. Но, мама ему говорит: сынок, лучше умереть героем, чем быть дезертиром. Не вздумай, сынок, дезертировать.
Вот, это явление называется “обратная мама”.
Явление, кстати, нередкое.
А сын её, что закономерно, пропал без вести вскоре, и выплат никаких на него не дали, потому что за пропавших без вести ничего не дают. (Андрей Лунев)

Навел меня френд на совсем уж крамольную мысль: а может, место, в котором мы живем – это обратная Родина?

Источник: Размышления вольного социолога


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