Ученые разработали «Звуковой пузырь», который глушит ненужные звуки

В шумной обстановке, такой как ресторан или ночной клуб, бывает сложно расслышать собеседника, находящегося буквально на расстоянии вытянутой руки. Однако разработка инженеров из Вашингтонского университета может решить эту проблему. Они создали наушники, оснащенные искусственным интеллектом, который способен отфильтровать фоновый шум на расстоянии нескольких метров.

Данная технология формирует своего рода «аудиобарьер», который позволяет сосредоточиться на разговоре с собеседником. Наушники снабжены шестью микрофонами, которые, в сочетании с бортовым компьютером и нейронной сетью, анализируют расстояние до источников звука. В результате шум, доносящийся издалека, подавляется, а голоса людей, находящихся поблизости — наоборот, усиливаются.

Пользователь может настроить радиус «аудиобарьера» от 1 до 2 метров, что позволит четко слышать собеседника в шумной обстановке, при этом фоновый шум будет заглушен на 49 децибел. Присоединиться к разговору может любой человек, вошедший в этот «звуковой кокон». Данная разработка является огромным шагом вперед в области подавления шума и имеет большой потенциал для применения в самых разных сферах. В частности, она может быть полезна людям с нарушениями слуха, а также всем, кто сталкивается с проблемами концентрации в шумных местах.

Источник — University of Washington