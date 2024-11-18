Дели накрыл смог, загрязнение воздуха достигло опасного уровня

В связи рекордным с начала года уровнем загрязнения воздуха в Дели закрыты учебные заведения и остановлены строительные работы. Грузовому транспорту запрещен въезд в столицу Индии, за исключением грузовиков, доставляющих жизненно необходимые припасы.

Город накрыл густой смог. Концентрация вредных элементов в 15 раз превысила предельно допустимую норму, установленную Всемирной организацией здравоохранения. Как ожидается, в ближайшие дни ситуация ухудшится, чтобы ее изменить, потребуются еще более радикальные меры.

Власти призвали детей, пожилых людей и пациентов с хроническими респираторными заболеваниями оставаться дома. Жители столицы жалуются на головную боль и сухой кашель, вызванные загрязнением воздуха.