 

Дели накрыл смог, загрязнение воздуха достигло опасного уровня

18.11.2024, 16:20, Новости дня
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В связи рекордным с начала года уровнем загрязнения воздуха в Дели закрыты учебные заведения и остановлены строительные работы. Грузовому транспорту запрещен въезд в столицу Индии, за исключением грузовиков, доставляющих жизненно необходимые припасы.

Город накрыл густой смог. Концентрация вредных элементов в 15 раз превысила предельно допустимую норму, установленную Всемирной организацией здравоохранения. Как ожидается, в ближайшие дни ситуация ухудшится, чтобы ее изменить, потребуются еще более радикальные меры.

Власти призвали детей, пожилых людей и пациентов с хроническими респираторными заболеваниями оставаться дома. Жители столицы жалуются на головную боль и сухой кашель, вызванные загрязнением воздуха.


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