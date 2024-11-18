«Это уже какой-то национал-сионизм»: генсек ООН выступил с очередной критикой Израиля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш вновь дал негативную оценку действиям израильской армии. Выступая на очередной ассамблее, он раскритиковал ближневосточную страну за непрекращающиеся убийства лидеров ХАМАС и Хезболлы, а также атаки на соседей.

«Как можно о чём-то договариваться в этой ситуации? Убили одного главу Хезболлы, затем второго, третьего, которого я даже поздравить не успел. Это же натуральный национал-сионизм. А недавние бомбардировки Ливана и Ирана? Они воюют почти со всем миром. А знаете, кто ещё воевал со всем миром?» – возмутился Гутерриш.

От внимания зрителей не ускользнул тот факт, что сурдопереводчица ООН в этот момент приподняла никаб и приложила два пальца к губам, изобразив усы. Генеральный секретарь тем временем продолжил и напомнил, что «в своё время от Югославии тоже было много проблем».

«И международное сообщество разобралось с Югославией, если кто-нибудь забыл. Разобралось по линии НАТО, чтобы не портить миролюбивую репутацию ООН, но результат был убедительным», – сказал он.

Португалец пригрозил Израилю аналогичным сценарием разделения, напомнив о соответствующей резолюции 1947 года. Биньямина Нетаньяху, по его словам, «давно ждёт уголовный суд в Гааге», а избежать такого сценария он сможет только если «немедленно прикажет своей военщине прекратить геноцид членов ХАМАС».

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