 

Врач предупредил россиян о последствиях халатного отношения к кашлю

18.11.2024, 15:45, Разное
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Доктор Мясников предостерегает россиян от халатного отношения к лечению кашля, последствия которого оказались удручающими. Как показала практика, длительный и необоснованно подавляемый кашель может усугубить состояние больного.

Попытки самостоятельно разобраться в причинах кашля и устранить его с помощью лекарств без консультации с врачом часто оборачивались плачевными результатами. Так, врачи выявили, что кашель нередко является следствием рефлюкса, болезней желудка, гайморита или побочным эффектом от лекарств, применяемых при гипертонии.

По словам доктора Мясникова, неоправданное проведение КТ и МРТ в попытках выявить причину кашля при отсутствии серьезных симптомов может привести к печальным последствиям. Облучение, связанное с этими обследованиями, может спровоцировать развитие раковых заболеваний у пациентов, особенно у молодых девушек.

Еще одной опасностью для здоровья является неразборчивое использование лекарств от кашля. Муколитики, предназначенные для разжижения мокроты, не всегда показаны и могут навредить детям младшего возраста. Кроме того, неосмотрительное подавление кашля, при котором организм пытается очистить легкие, чревато воспалительными процессами.

Доктор Мясников подчеркнул, что при постоянном кашле первым шагом должно стать выяснение первопричины, после чего лечащий врач назначит соответствующее лечение, в том числе антибиотики. Самолечение кашля, особенно антибиотиками, категорически запрещено.


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