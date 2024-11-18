 

Названы точное место и время прощания с Левкиным из “На-На”

18.11.2024, 15:40, Разное
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Панихида по Владимиру Левкину состоится в большом зале похоронного дома “Троекурово”. В разное время здесь прощались с Валентином Юдашкиным, Юлией Началовой, Валентиной Легкоступовой, Евгением Осиным.

Траурные мероприятия состоятся с 11 до 13 часов. Церемония будет открытой – подойти к гробу смогут все желающие. Похоронят артиста на Троекуровском кладбище, где покоятся многие звезды.

Сегодня идут последние приготовления, уже куплен дорогой гроб и заказаны живые цветы для оформления зала.

Напомним, в минувшую пятницу Левкин был госпитализирован с пневмонией, а потом его перевели из реанимации в гематологию Боткинской больницы с лейкозом. Известно, что в начале 2000-х у музыканта обнаружили рак лимфатической системы четвертой стадии. Тогда он перенес две пересадки костного мозга, курсы химиотерапии и сумел побороть страшную болезнь. Но она вернулась…


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