В честь дня рождения Деда Мороза – рецепт вкусного домашнего мороженого

Домашнее мороженое – это вкусное лакомство, которое можно приготовить без особых усилий.

Ингредиенты

Молоко – 500 мл

Сливки (жирность 33%) – 250 мл

Сахар – 150 г

Ванильный экстракт – 1 ч.л.

Яичные желтки – 6 шт.

Приготовление

Подготовьте яичные желтки: Отделите желтки от белков. Белки можно использовать для других рецептов, а желтки понадобятся для приготовления крема.

Смешайте молоко и сливки: В кастрюлю налейте молоко и сливки. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения, но не кипятите.

Взбейте желтки с сахаром: В отдельной миске взбейте яичные желтки с сахаром до получения светлой кремообразной массы.

Добавьте горячую смесь к желткам: Постепенно влейте горячее молоко со сливками в яичную массу, постоянно помешивая венчиком. Это нужно делать медленно, чтобы яйца не свернулись.

Верните смесь на плиту: Перелейте полученную смесь обратно в кастрюлю и поставьте на слабый огонь. Постоянно помешивайте, пока масса не загустеет и не станет похожа на густой крем. Важно не доводить до кипения!

Охладите смесь: Снимите кастрюлю с огня и дайте смеси остыть до комнатной температуры. Добавьте ванильный экстракт и хорошо перемешайте.

Заморозьте: Переложите смесь в контейнер и поместите в морозильник. Каждые 30 минут перемешивайте мороженое, чтобы избежать образования кристаллов льда. Повторяйте этот процесс в течение 3-4 часов.

Готово! Когда мороженое полностью замерзнет, оно готово к подаче. Можно украсить его ягодами, шоколадом или орехами по желанию.

Приятного аппетита!