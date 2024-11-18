 

В честь дня рождения Деда Мороза – рецепт вкусного домашнего мороженого

18.11.2024, 14:00, Разное
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Домашнее мороженое – это вкусное лакомство, которое можно приготовить без особых усилий.

Ингредиенты

  • Молоко – 500 мл
  • Сливки (жирность 33%) – 250 мл
  • Сахар – 150 г
  • Ванильный экстракт – 1 ч.л.
  • Яичные желтки – 6 шт.

Приготовление

  • Подготовьте яичные желтки: Отделите желтки от белков. Белки можно использовать для других рецептов, а желтки понадобятся для приготовления крема.
  • Смешайте молоко и сливки: В кастрюлю налейте молоко и сливки. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения, но не кипятите.
  • Взбейте желтки с сахаром: В отдельной миске взбейте яичные желтки с сахаром до получения светлой кремообразной массы.
  • Добавьте горячую смесь к желткам: Постепенно влейте горячее молоко со сливками в яичную массу, постоянно помешивая венчиком. Это нужно делать медленно, чтобы яйца не свернулись.
  • Верните смесь на плиту: Перелейте полученную смесь обратно в кастрюлю и поставьте на слабый огонь. Постоянно помешивайте, пока масса не загустеет и не станет похожа на густой крем. Важно не доводить до кипения!
  • Охладите смесь: Снимите кастрюлю с огня и дайте смеси остыть до комнатной температуры. Добавьте ванильный экстракт и хорошо перемешайте.
  • Заморозьте: Переложите смесь в контейнер и поместите в морозильник. Каждые 30 минут перемешивайте мороженое, чтобы избежать образования кристаллов льда. Повторяйте этот процесс в течение 3-4 часов.
  • Готово! Когда мороженое полностью замерзнет, оно готово к подаче. Можно украсить его ягодами, шоколадом или орехами по желанию.

    • Приятного аппетита!


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