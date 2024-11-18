 

Худи Armor-Tex из углеродного волокна защитит от удара ножом

18.11.2024, 13:30, Разное
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Британская компания Armor-Tex представила идеальную одежду для антиутопичного будущего. Это непромокаемое худи, которое также способно остановить удар ножом или иным колющим предметом. Оно вряд ли спасет своего хозяина от целенаправленной попытки вредительства, но дает высокие шансы выжить при случайном происшествии.

Логика появления подобной одежды вполне понятна – во многих странах ухудшается экономическая и политическая ситуация, что приводит к волнениям, уличным стычкам и прочим инцидентам, в которых могут пострадать совершенно случайные люди. Поэтому иметь базовую защиту, которая выполняет и повседневные функции одежды, было бы крайне желательно.

Худи от Armor-Tex имеет внутренний слой из сочлененных элементов из углеродного волокна толщиной 3,9 мм. Благодаря этому одежда остается гибкой, не стесняет движений, но в то же время ее едва ли можно пробить обычным ударом ножа. Худи весит 1,8 кг, его ткань дышащая и водостойкая. Помимо защиты от угроз худи также выполняет функции пассивного средства безопасности — например, при работе в местах с большим количеством острых предметов.

Источник &#8212 Armor-Tex


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