 

Украина сможет использовать западные ракеты для ударов по РФ – комментарий Пескова

18.11.2024, 13:00, Новости дня
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикации, согласно которым администрация США сняла ограничения на использование поставляемых Украине вооружений для ударов по российской территории.

“Если такое решение действительно было сформулировано и доведено до киевского режима, то, конечно же, это качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности США в этот конфликт”, – заявил представитель Владимира Путина.

Он обвинил уходящую администрацию Джо Байдена в содействии дальнейшей эскалации конфликта. “Это новый виток напряженности”, – заявил Песков.

Прокомментировал чиновник и публикации, согласно которым президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен выступить с предложением о “заморозке” конфликта в Украине. Песков назвал эту инициативу неприемлемой для России.


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