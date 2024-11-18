Мнение: Преступления капитализма

Бельгийский король Леопольд II мучал негров в Конго, заставляя их добывать больше каучука. Британская королева Виктория вела с Китаем опиумные войны, силой оружия заставляя китайский народ употреблять разрушительный наркотик. Немецкий кайзер Вильгельм II начал Первую мировую войну, а Изабелла I, королева Кастилии, инициировала открытие Америки с последующим истреблением индейцев.

Всё это и многое другое, включая вымышленный «голодомор в США», называют «преступлениями капитализма» (пример).

Логика у неокомми такая — «преступления были совершены не по мотивам ненависти и вражды, а по мотивам получения финансово-экономической выгоды», следовательно, во всём виноват капитализм».

Логика порочная, однако наивность капиталофобов можно понять: при Ленине и логика, и логики были в опале, а при Сталине логика считалась «теоретической основой буржуазного мировоззрения». Под конец правления Сталин попытался было вернуть изучение логики обратно в школы, но вскоре выяснилось, что с советской реальностью логика несовместима, так что логику почти сразу снова убрали из школ — на этот раз уже окончательно.

Конкретные ошибки вот в чём — в суждении выше любая агрессия называется преступлением, а в любой краже или грабеже обвиняют капиталистов и капитализм. Давайте разберём эти ошибки подробнее.

1. История человечества состоит из войн, завоеваний, эксплуатации и прочей агрессии. Поэтому если мы повесим на любую агрессию ярлык «преступление», мы будем вынуждены признать преступной всю нашу планету целиком, от полюса до полюса, и все страны, которые хоть как-то успели засветиться в истории, начиная с древнего Израиля и древнего Рима. СССР, Кампучия, КНДР, Куба и прочие соцстраны, разумеется, также войдут в перечень преступных государств.

Более того, даже если сбудется светлая мечта зелёных, и человечество дружно роскомнадзорнется, чтобы не осквернять своим существованием невинную природу, лев всё равно не возляжет мирно рядом с агнцем. Ровно ту же агрессию инопланетяне будут наблюдать и на обезлюдевшей планете — неразумные флора и фауна будут драться в формате все против всех за жизненное пространство и солнечный свет.

Король Леопольд, конечно, негодяй, равно как и ставящие ему памятники бельгийцы, однако рисовать всю человеческую историю в кроваво-красных тонах — это уже чересчур.

2. Корысть и капитализм — разные понятия. Капитализм — это экономическая система, основанная на свободном предпринимательстве и государственной защите частной собственности. Если кот ворует со стола колбасу — он не капиталист, хотя у него и есть корыстный умысел: заполучить себе чужую еду. Аналогичным образом капиталистами не были Адам и Ева, укравшие яблоко с дерева познания добра и зла. И даже товарищ Сталин, выбивавший зерно у колхозников примерно теми же методами, что и недоброй памяти король Леопольд, не был капиталистом.

3. Если мы всё это учтём, список «преступлений капитализма» усохнет во много раз, однако у нас всё равно останутся преступления, совершённые настоящими капиталистами. К примеру, США примерно до Барака Обамы были безусловно капиталистической страной, из чего мы можем сделать вывод, что войну в Ираке начали в 2003 году капиталисты.

Этот вывод будет формально верным, однако, как говорил Владимир Ильич, по сути это будет чистое издевательство. Причина в том, что начавшие войну в Ираке капиталисты начали её вовсе не потому, что они были капиталистами. Вот для ясности несколько аналогичных суждений.

А. Войну в Ираке начал англоязычный политик, однако начал её он не потому, что говорил на английском языке.

Б. Войну в Ираке начал политик с дипломом историка, однако он начал её не потому, что получил высшее образование.

В. Войну в Ираке начал англиканин, однако он начал её не потому, что придерживался именно этого направления протестантизма, не потому, что был протестантом, не потому, что был христианином, и не потому, что был верующим человеком.

Г. Войну в Ираке начал мужчина, однако это не значит, что войну в Ираке правильно будет назвать «очередным преступлением мужчин».

Д. Войну в Ираке начал политик, которому было 57 лет, однако вовсе не потому, что вышел из молодёжного возраста.

Теперь интересное. Тот факт, что войну в Ираке начал образованный мужчина за пятьдесят, не является случайным. Дело в том, что именно у таких людей в силу очевидных причин больше шансов оказаться в кресле президента США или стать правителем какой-нибудь другой страны. Малограмотные семнадцатилетние девушки не начинают войн — но не потому, что они миролюбивы или совестливы, а потому, что у них нет ресурсов, чтобы эти войны начать.

Пол Пот ошибался — образование не делает людей хуже. Образование всего лишь помогает в политической карьере, а успешная карьера даёт теоретическую возможность совершать военные преступления. Сам Пол Пот, кстати, хоть и называл себя учеником Сталина, учился не в Институте марксизма-ленинизма в Москве, а в Парижском университете, и мог бы стать хорошим радиоинженером, если бы не забросил учёбу.

Так вот — с капитализмом путаница аналогичная. Страны, обустроившие у себя несколько веков назад капитализм, получили в награду период бурного экономического роста. Капитализм сделал европейские страны сильными, снабдив их современными технологиями, мощными флотами, развитой промышленностью и надёжным сельским хозяйством. Став сильными, развитые капстраны начали вести себя ровно так, как и все прочие государства в истории — перекрашивать карту мира в свои цвета, подминать под себя все территории, до которых они только могли дотянуться.

Читая Википедию, коммунист восклицает: «страна А ограбила страну Б, виноват капитализм!». Суждение поверхностное, и потому неверное. Страна А ограбила страну Б не потому, что её вынудил капитализм, а потому, что была сильнее. Сильнее же она была — сюрприз! — именно потому, что у неё был капитализм.

Вместо завершения поста предложу ещё один пример. Допустим, студент Веслов занимается греблей, а студент Метов употребляет запрещённые вещества. Студенты поссорились из-за девушки, и студент Веслов поколотил своего хилого однокашника. Является ли господин Веслов мерзавцем? Мы не знаем всей истории — может, и да. Был ли гребной спорт причиной синяка под глазом у студента Метова? Однозначно! Гребля сделала руки Веслова сильными, поэтому он и победил в короткой схватке. Следует ли нам исходя из всего этого обвинять в чём бы то ни было гребной спорт?