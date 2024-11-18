Иноагент Максим Галкин* заговорил о возвращении домой

Максим Галкин* недавно поделился в своем блоге желанием поскорее завершить серию рабочих поездок и вернуться к своей семье.

“Еще пять концертов, и домой,” — написал он, намекнув, что сильно устал от постоянных выступлений в различных странах и городах.

Некоторые поклонники предположили, что этим сообщением Галкин* дал понять о своем возвращении в Россию, однако, учитывая его склонность к секретности, вероятно, речь идет о воссоединении с Аллой Пугачевой и детьми.

Тем временем Алла Пугачева также проявила активность, оставив комментарий под фотографией своей дочери Кристины Орбакайте. “Let’s move on!” (“Давай двигаться дальше!”) — написала певица на английском языке, очевидно, желая поддержать дочь.

Поклонники уверены, что Примадонна существенно подпортила карьеру своей дочери из-за своего переезда за границу, Кристину начали воспринимать с осторожностью, отменяли ее концерты, и доверие поклонников постепенно снижалось. Сейчас ситуация настолько ухудшилась, что Кристина прекратила выступления в родной стране, объясняя это необходимостью подождать лучших времен.

Стоит отметить, что несмотря на стремление сохранять хорошие отношения со своими поклонниками, Кристина теперь отказывается сотрудничать с российской аудиторией. По слухам, если раньше она готова была петь для своих соотечественников бесплатно, то теперь она не согласна делать это даже за большие деньги.

*признан в России иностранным агентом.