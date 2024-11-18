 

Не надо обращаться к психологам при депрессии

18.11.2024, 10:45, Разное
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Авторитетный телеведущий и терапевт Елена Малышева выступила с предупреждением: не обращайтесь к психологам при депрессии. Она подчеркнула, что психологам не хватает знаний о механизмах болезни, и призвала не бояться антидепрессантов под наблюдением психиатров.

Кардиолог Герман Гандельман пояснил, что депрессия ухудшает сердечно-сосудистое здоровье и повышает риск слабоумия. Малышева настояла на том, что лечить депрессию должен психиатр, чтобы обеспечить положительный прогноз.

Ранее Малышева критиковала психологов, утверждая, что они часто не различали здоровое состояние от патологического. Она призвала пациентов с депрессией искать квалифицированную помощь в сфере психиатрии.


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