Новое термопокрытие для оконных стекол охладит дом на 20 градусов

Исследователи из POSTECH и Корейского университета разработали трехслойное покрытие с наивысшим на сегодня уровнем теплозащиты для оконных стекол. Оно позволяет стеклу оставаться на 22,1℃ холоднее при прямом нагреве под солнечными лучами, чем у обычного материала. Технология уже отработана и полностью готова к серийному применению при изготовлении оконных стекол.

Мир стоит на грани энергетического голода по целому спектру разных причин. А потому пассивные системы обогрева и охлаждения начинают играть все более важную роль, вытесняя привычные кондиционеры. Это более чем серьезная задача, так как в холодное время года через окна теряется до трети всего тепла в помещениях. А в жаркие месяцы через них же до 76 % тепла от солнечного излучения попадает внутрь.

Корейские ученые объединили несколько существующих разработок. Наружный слой их термозащиты выполнен из полидиметилсилоксана, который отражает дальнее инфракрасное излучение. Средний слой выполнен из серебра, который блокирует почти весь солнечный спектр. Но в нем создано множество микроотверстий, чтобы стекло сохраняло прозрачность. Последний слой – «зеркало Брегга», составленное из чередующихся слоев диоксида титана и фторида магния. Оно отражает ближнее инфракрасное излучение и вместе с ним — основной объем тепла.Источник — POSTECH